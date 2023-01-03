هوية اللاعب الذي يُقدم كريستيانو رونالدو للجماهير

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كشفت تقارير إعلامية عن هوية اللاعب الذي سيُقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لجماهير النصر ولزملائه في الفريق الكروي الأول اليوم في ملعب مرسول بارك.
وقال الناقد الرياضي علي العنزي المقرب من النصر عبر حسابه في “تويتر” إن اللاعب الذي سيُقدم رونالدو في الحفل، هو البرازيلي تاليسكا.
وتداول رواد موقع “تويتر” مقطع فيديو لإدارة ملعب مرسول بارك في الرياض وهي تُجهز بروفة لحفل تقديم النجم البرتغالي.
وكان النجم البرتغالي وصل إلى الرياض مساء أمس الاثنين، وذلك تمهيدًا لخضوعه للفحص الطبي ثم تقديمه كلاعب في صفوف أصفر الرياض اليوم في ملعب مرسول بارك، حيث ينطلق الحفل في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.
ويُنقل حفل كريستيانو رونالدو عبر قنوات ” أبو ظبي الرياضية، SSC، قنوات Bein Sports الرياضية القطرية”.
وسيتم تقديم اللاعب البرتغالي بحضور عدد كبير من الشخصيات الرياضية والإعلامية البارزة ونجوم النصر السابقين، ثم بعدها ينطلق مران الفريق الكروي الأول.
وأعلن حساب مرسول بارك الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر حفل تقديم كريستيانو رونالدو، ويبلغ سعر التذكرة 15 ريالًا، وسيكون ريع عوائد التذاكر لصالح منصة إحسان.
ونشر اللاعب البرتغالي نجم نادي النصر الجديد، صورة له وهو يُجري الفحوصات الطبية قبل تقديمه رسميًا كلاعب في صفوف أصفر الرياض مساء اليوم في ملعب مرسول بارك في الرياض.
وعلق رونالدو على صورته التي نشرها عبر خاصية Story في حسابه بالإنستجرام: “الفحص الطبي تم الانتهاء منه”.