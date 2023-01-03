هوية اللاعب الذي يُقدم كريستيانو رونالدو للجماهير

كشفت تقارير إعلامية عن هوية اللاعب الذي سيُقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو لجماهير النصر ولزملائه في الفريق الكروي الأول اليوم في ملعب مرسول بارك.

وقال الناقد الرياضي علي العنزي المقرب من النصر عبر حسابه في “تويتر” إن اللاعب الذي سيُقدم رونالدو في الحفل، هو البرازيلي تاليسكا.

وتداول رواد موقع “تويتر” مقطع فيديو لإدارة ملعب مرسول بارك في الرياض وهي تُجهز بروفة لحفل تقديم النجم البرتغالي.

حفل تقديم رونالدو

وكان النجم البرتغالي وصل إلى الرياض مساء أمس الاثنين، وذلك تمهيدًا لخضوعه للفحص الطبي ثم تقديمه كلاعب في صفوف أصفر الرياض اليوم في ملعب مرسول بارك، حيث ينطلق الحفل في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة.