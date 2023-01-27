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يُقام بعد غدٍ بين الاتحاد والفيحاء

هوية حكم نهائي كأس السوبر السعودي

2023-01-27 الساعة 7:59
هوية حكم نهائي كأس السوبر السعودي
المواطن - محمد سمعه

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كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن هوية حكم نهائي كأس السوبر السعودي بين فريقي الاتحاد والفيحاء.

نهائي كأس السوبر السعودي

وسيقود المباراة الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني صاحب الـ44 عامًا، حيث تُقام بعد غدٍ الأحد في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وذلك عبر قنوات SSC1 SD و SSC1 HD و Shahid VIP.

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وكان الفيحاء وصل إلى النهائي، بعد الفوز على الهلال بهدف دون رد في دور نصف النهائي، بينما تأهل الاتحاد بعد فوزه على النصر بثلاثية مقابل هدف.

الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني
الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني

وفي سياق آخر، كشفت تقارير إعلامية عن تلقي هيئة الهلال الأحمر السعودي، 120 بلاغًا في الرياض، وذلك خلال متابعة الجماهير لـ مباراة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة “الإخبارية” عبر “تويتر” أن هيئة الهلال الأحمر تلقت 120 بلاغًا أثناء مباراة الاتحاد ضد النصر في السوبر التي انتهت بفوز الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

وكانت المباراة أُقيمت بين الطرفين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بحضور ما يقرب من 50 ألف متفرج.

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