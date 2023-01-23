هيئة الجمارك: إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم استيراد المركبات الخطوط السعودية تعلن عن وظائف في 3 تخصصات مكة وجدة تسجلان أعلى درجة حرارة وطريف الأدنى بـ 4 مئوية هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات انطلاق الملتقى السنوي للتوجهات العالمية للتعليم الإلكتروني بالرياض الثروة السعودية ليست النفط كما يتوهمون بل هم السعوديون حالات تسجيل المشترك قبل وبعد عمر الـ 60 في التأمينات الزكاة والضريبة والجمارك توفر 15 وظيفة إدارية وتقنية وقانونية حساب المواطن يوضح موقف المستفيد حال عدم توفر مستند الاستقلالية توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 11 على معظم المناطق
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية على استيراد المركبات، جاء ذلك ردًا على سؤال حول إمكانية أن يحصل الكفيف على إعفاء عند استيراد سيارة عادية لاستخدامه الشخصي.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “يتم إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية على استيراد المركبات من خارج المملكة بشرط أن تكون المركبات معدة ومجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تقاد باليدين دون الرجلين”.
وأضافت الهيئة أنه تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات، ويمكن الاطلاع على ضوابط استيراد المركبات من خلال الرابط هنا.