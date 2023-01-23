هيئة الجمارك: إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم استيراد المركبات

أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية على استيراد المركبات، جاء ذلك ردًا على سؤال حول إمكانية أن يحصل الكفيف على إعفاء عند استيراد سيارة عادية لاستخدامه الشخصي.

شرط الإعفاء

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “يتم إعفاء ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية على استيراد المركبات من خارج المملكة بشرط أن تكون المركبات معدة ومجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي تقاد باليدين دون الرجلين”.

القيمة المضافة

وأضافت الهيئة أنه تُطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات، ويمكن الاطلاع على ضوابط استيراد المركبات من خلال الرابط هنا.