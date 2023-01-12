هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات الإحصاء: ارتفاع استهلاك الكهرباء وانخفاض كثافة الطاقة 2.74% في 2021 نفط أرامكو الأفضل مكانة والأكثر استدامة بالأسواق العالمية ابنة الشاعر مساعد الرشيدي في ذكرى وفاته: وجع ينتشر داخل أعماقي والدا التوأم السيامي العراقي عمر وعلي يحضنان ابنيهما قبل بدء العلمية 5 عوامل تسبب حصوات المرارة شروط التسجيل في حساب المواطن للأرامل وظائف بمجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية لقطات من بدء عملية فصل التوأم السيامي العراقي على وعمر بدء عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي
أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية والمالية والتقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي – حوكمة تقنية الأعمال – وحدة إدارة المشاريع التقنية والجودة والتغيير.
2- أخصائي – حوكمة تقنية الأعمال – وحدة الحوكمة والبنية المؤسسية.
3- أخصائي – الطرح والاندماج والاستحواذ.
4- أخصائي التشغيل والدعم الفني.
5- أخصائي التدقيق الداخلي.
– إدارة الأعمال.
– المالية.
– المحاسبة.
– الاقتصاد.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– إدارة المخاطر.
– المراجعة الداخلية.
– أو ما يعادلها.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الموضحة أعلاه.
3- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
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