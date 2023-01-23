Icon

هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات Icon انطلاق الملتقى السنوي للتوجهات العالمية للتعليم الإلكتروني بالرياض Icon الثروة السعودية ليست النفط كما يتوهمون بل هم السعوديون Icon حالات تسجيل المشترك قبل وبعد عمر الـ 60 في التأمينات Icon الزكاة والضريبة والجمارك توفر 15 وظيفة إدارية وتقنية وقانونية Icon حساب المواطن يوضح موقف المستفيد حال عدم توفر مستند الاستقلالية Icon توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 11 على معظم المناطق Icon أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق Icon دخان الحرائق وراء الوفاة المبكرة لعشرات الآلاف بأمريكا Icon نقاد: أداء رونالدو في ظهوره الأول جيد ولكن ! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وظائف
في التخصصات الإدارية والقانونية والتقنية

هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

2023-01-23 الساعة 9:38
هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والتقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- أخصائي – إدارة امن المعلومات.
2- أخصائي – إدارة الإشراف على مراجعي الحسابات.
3- أخصائي – إدارة دراسات لجنة الاستئناف.
4- أخصائي – إدارة حوكمة الشركات.
5- أخصائي أول – إدارة التراخيص.
6- أخصائي – إدارة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب.

قد يهمّك أيضاً
Img

راكون يثير الذعر في اجتماع سياسي مهم بالمكسيك!

Img

أمير حائل يكرم جمعية خيرات لحفظ الطعام

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– المالية.
– المحاسبة.
– الاقتصاد.
– القانون.
– الأنظمة.
– الشريعة.
– الحاسب الآلي.
– أمن المعلومات.
– الأمن السيبراني.
– أو ما يعادلها.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الموضحة أعلاه.
3- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من تاريخ 1444/06/29هـ الموافق 2023/01/22م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بهطول أمطار خلال ساعات على جدة...
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار خلال ساعات على جدة...

السعودية اليوم
تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة...
السعودية اليوم

تفعيل طلب الخدمات القضائية للمنشآت عبر بوابة...

السعودية اليوم
كابيلو يهاجم كريستيانو رونالدو: مغرور ولا يوجد...
الرياضة

كابيلو يهاجم كريستيانو رونالدو: مغرور ولا يوجد...

الرياضة
أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023
العالم

أزمة غذاء جديدة تضرب العالم في 2023

العالم
الشركات السعودية تنشط في 21 دولة لنشر...
حصاد اليوم

الشركات السعودية تنشط في 21 دولة لنشر...

حصاد اليوم
رئاسة الحرمين تستقبل 100 شخص من المسلمين...
السعودية اليوم

رئاسة الحرمين تستقبل 100 شخص من المسلمين...

السعودية اليوم
قائمة أخضر اليد في كأس العالم 2023
آخر الاخبار

قائمة أخضر اليد في كأس العالم 2023

آخر الاخبار
مانشستر سيتي يُطيح بـ ليفربول خارج كأس...
الرياضة

مانشستر سيتي يُطيح بـ ليفربول خارج كأس...

الرياضة