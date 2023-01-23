هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات انطلاق الملتقى السنوي للتوجهات العالمية للتعليم الإلكتروني بالرياض الثروة السعودية ليست النفط كما يتوهمون بل هم السعوديون حالات تسجيل المشترك قبل وبعد عمر الـ 60 في التأمينات الزكاة والضريبة والجمارك توفر 15 وظيفة إدارية وتقنية وقانونية حساب المواطن يوضح موقف المستفيد حال عدم توفر مستند الاستقلالية توقعات باستمرار الحالة الممطرة الـ 11 على معظم المناطق أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق دخان الحرائق وراء الوفاة المبكرة لعشرات الآلاف بأمريكا نقاد: أداء رونالدو في ظهوره الأول جيد ولكن !
أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والتقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي – إدارة امن المعلومات.
2- أخصائي – إدارة الإشراف على مراجعي الحسابات.
3- أخصائي – إدارة دراسات لجنة الاستئناف.
4- أخصائي – إدارة حوكمة الشركات.
5- أخصائي أول – إدارة التراخيص.
6- أخصائي – إدارة مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب.
– إدارة الأعمال.
– المالية.
– المحاسبة.
– الاقتصاد.
– القانون.
– الأنظمة.
– الشريعة.
– الحاسب الآلي.
– أمن المعلومات.
– الأمن السيبراني.
– أو ما يعادلها.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الموضحة أعلاه.
3- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من تاريخ 1444/06/29هـ الموافق 2023/01/22م.
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