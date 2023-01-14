هيئة السوق المالية تعلن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت هيئة السوق المالية بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية والمالية والتقنية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي – حوكمة تقنية الأعمال – وحدة إدارة المشاريع التقنية والجودة والتغيير.
2- أخصائي – حوكمة تقنية الأعمال – وحدة الحوكمة والبنية المؤسسية.
3- أخصائي – الطرح والاندماج والاستحواذ.
4- أخصائي التشغيل والدعم الفني.
5- أخصائي التدقيق الداخلي.
– إدارة الأعمال.
– المالية.
– المحاسبة.
– الاقتصاد.
– علوم الحاسب.
– تقنية المعلومات.
– إدارة المخاطر.
– المراجعة الداخلية.
– أو ما يعادلها.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات الموضحة أعلاه.
3- أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة.
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