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التقديم متاح للسعوديين فقط

هيئة الغذاء والدواء توفر وظائف لحملة مختلف المؤهلات

2023-01-04 الساعة 12:12
هيئة الغذاء والدواء توفر وظائف لحملة مختلف المؤهلات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات من (الجنسين)؛ للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي تقييم علمي 
الوصف الوظيفي 
جمع المعلومات اللازمة لدعم عملية التقييم العلمي وإجراء بحوث مستمرة حول موضوعات علمية محددة وإجراء التجارب العلمية الأساسية و تلقي العينات وتطبيق الترميز المناسب والحفاظ على ورقة تقييم المنتج للرجوع إليها في المستقبل.
المؤهلات والخبرة
  • هندسة طبية
  • هندسة أنسجة طبية
  • علاج علل النطق والسمع
  • هندسة المواد الحيوية
  • بصريات – تقنية أسنان
  • علاج طبيعي
المؤهلات والخبرة
  • الشهادة ماجستير
  • لا يشترط خبرة مسبقة

رابط التقديم

وللتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل والوصف الوظيفي من خلال رابط التقديم: ( اضغط هنا ).

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