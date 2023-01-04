هيئة الغذاء والدواء توفر وظائف لحملة مختلف المؤهلات

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات من (الجنسين)؛ للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: أخصائي تقييم علمي الوصف الوظيفي جمع المعلومات اللازمة لدعم عملية التقييم العلمي وإجراء بحوث مستمرة حول موضوعات علمية محددة وإجراء التجارب العلمية الأساسية و تلقي العينات وتطبيق الترميز المناسب والحفاظ على ورقة تقييم المنتج للرجوع إليها في المستقبل.