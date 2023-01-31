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بهدف تعزيز جهود التوطين للفرص الوظيفية

هيئة النقل توسّع من شراكاتها لتوطين مهن قائدي النقل الثقيل

2023-01-31 الساعة 12:28
هيئة النقل توسّع من شراكاتها لتوطين مهن قائدي النقل الثقيل
المواطن - فريق التحرير

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وقعت الهيئة العامة للنقل بمقرها الرئيسي في الرياض، اتفاقية دعم مبادرة توطين” مهن “قائدي مركبات النقل الثقيل” بهدف تعزيز جهود التوطين للفرص الوظيفية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتمكين السعوديين للعمل في مهن القطاع اللوجستي.

توطين مهن قائدي النقل الثقيل

وتأتي الاتفاقية الموقعة بين الطرفين استكمالاً للجهود المبذولة في تحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 بزيادة فرص التوظيف بما يسهم في خفض معدلات البطالة، حيث تهدف مبادرات التوطين التي تعمل عليها الهيئة العامة للنقل وتأتي ضمن مستهدفاتها الإستراتيجية إلى دعم منشآت القطاع الخاص، وتطوير الكوادر الوطنية، ورفع مستوى مهارات العاملين؛ بما يضمن تطوير الخدمات اللوجستية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

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آلية الدعم المقدم للمستفيدين

وتتمثل آلية الدعم المقدم للمستفيدين من المبادرة في دعم تكاليف تدريب القيادة والفحص الطبي، ودعم إصدار رخص القيادة، كما سيتم تقديم دعم الأجور من صندوق تنمية الموارد البشرية، وذلك نظرًا لأهمية هذه المهن ودورها الحيوي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ بما يضمن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.

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