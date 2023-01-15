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على المنشآت المرخصة من الفئة (أ)

هيئة النقل : 4 محاور لتقييم مكاتب تأجير السيارات

2023-01-15 الساعة 4:44
هيئة النقل : 4 محاور لتقييم مكاتب تأجير السيارات
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للنقل الإطلاق التجريبي لنقاط قياس مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من المنشآت المرخصة في نشاط تأجير السيارات، من خلال 4 محاور (المنشأة – المركبات – المستفيد – المخالفات والشكاوى)، وذلك ابتداءً من عام 2023 على المنشآت المرخصة من الفئة (أ).

قطاع تأجير السيارات

وتهدف من خلال هذه الخطوة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة في قطاع تأجير السيارات بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية، إضافة إلى تطوير آلية تصنيف المنشآت لتكون وفقاً لجودة الخدمات المقدمة من قبل المنشأة، وتعزيز التنافسية في قطاع التأجير بين المنشآت المرخصة والراغبة في الدخول للنشاط.

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تطوير النشاط

وتحرص الهيئة العامة للنقل إلى تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير نشاط تأجير السيارات وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فيه، حيث أعلنت بداية العام عن وصول المستفيدين من خدمة ”العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات“ إلى أكثر من 2.5 مليون مستفيد، والذي هدفت من خلاله الهيئة إلى حفظ وحماية حقوق أطراف عملية التعاقد، وتسهيل عملية التنفيذ إلكترونياً.

كما توفر الهيئة قنوات التواصل معها من خلال الموقع الإلكتروني tga.gov.sa و الرقم الموحد لها: 19929 لجميع المستفيدين والمهتمين بخدمات تأجير المركبات.

تطوير نشاط

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