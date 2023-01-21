هيفاء بنت محمد تشارك في رسم جدارية بالعلا

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شاركت الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، نائبة وزير السياحة، الفنان العالمي المتخصص في فن الجرافيتي إل سيد، رسم جدارية في مدينة العلا.
ونشرت الأميرة هيفاء على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، صورًا توثق لحظة مشاركتها رسم جدارية في العلا. وعلقت قائلة: “من أجمل تجارب حياتي أن أتعلم فن الجرافيتي مع الفنان إل سيد في حي الجِديّدة بالعلا”.