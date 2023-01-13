هيفاء حسين: بيصير لي انفصام.. أشجع الهلال وأحب رونالدو

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قالت الفنانة البحرينية هيفاء حسين إن انتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر وضعها في موقف صعب لأنها من مشجعي نادي الهلال.
الفنانة هيفاء حسين: انتقال #رونالدو للنصر وضعني في موقف صعب لأني من مشجعين الهلال#شط_العرب#خليجي_25 pic.twitter.com/pPc686jL39قد يهمّك أيضاً
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 12, 2023
وأوضحت هيفاء حسين، خلال حوارها مع برنامج “شط العرب عبر قناة “أبو ظبي الرياضية”، أنها كانت تشجع رونالدو حينما كان في ريال مدريد، مضيفة: “سمعت إن ميسي بينضم للهلال أحس إنه بيصيبني انفصام في الشخصية”.
يذكر أن كرستيانو رونالدو انتقل إلى نادي النصر بعقد لمدة موسمين وحتى عام 2025، في صفقة هي الأكبر بين انتقال اللاعبين، وسط ردود أفعال واسعة على الصعيدين الرياضي والفني، وترحيب واسع منهم بالنجم البرتغالي.
كما علق عدد من المشاهير على الصفقة الرياضية الأكبر عبر حساباتهم الشخصية على تطبيقات التواصل الاجتماعي.