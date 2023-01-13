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أصبحت في موقع صعب لكنها تترقب صفقة ميسي

هيفاء حسين: بيصير لي انفصام.. أشجع الهلال وأحب رونالدو

2023-01-13 الساعة 3:31
هيفاء حسين: بيصير لي انفصام.. أشجع الهلال وأحب رونالدو
المواطن - فريق التحرير

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قالت الفنانة البحرينية هيفاء حسين إن انتقال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر وضعها في موقف صعب لأنها من مشجعي نادي الهلال.

وأوضحت هيفاء حسين، خلال حوارها مع برنامج “شط العرب عبر قناة “أبو ظبي الرياضية”، أنها كانت تشجع رونالدو حينما كان في ريال مدريد، مضيفة: “سمعت إن ميسي بينضم للهلال أحس إنه بيصيبني انفصام في الشخصية”.

صفقة رونالدو

يذكر أن كرستيانو رونالدو انتقل إلى نادي النصر بعقد لمدة موسمين وحتى عام 2025، في صفقة هي الأكبر بين انتقال اللاعبين، وسط ردود أفعال واسعة على الصعيدين الرياضي والفني، وترحيب واسع منهم بالنجم البرتغالي.

كما علق عدد من المشاهير على الصفقة الرياضية الأكبر عبر حساباتهم الشخصية على تطبيقات التواصل الاجتماعي.

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