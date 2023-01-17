واتساب يوقف دعم 49 نوعًا من الهواتف الذكية

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توقف تطبيق واتساب، عن دعم العشرات من أنواع الهواتف الذكية، بداية من العام الجاري 2023.
وبحسب شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، فإن نبأ وقف دعم واتساب لبعض الهواتف الذكية كان معروفًا في هذا التوقيت، لكن الذي لم يكن معروفًا هو عددها الذي بلغ 49 نوعًا.
وشملت القائمة نوعين من هواتف آيفون، وهما آيفون 5 وآيفون 5 سي، وعدة أنواع من سامسونغ وأل جي وغيرها.
ويقوم خبراء واتساب بتحديثه باستمرار حتى تكون تجربة استخدامه أكثر سلاسة ومتعة لمستخدميه، ويركز هؤلاء على مواكب الطرز الحديثة من الهواتف الذكية.
وبما أن التكنولوجيا تتقدم بسرعة، فإنها عمليًا تخرج من القديم وتدخل إلى الجديد، بكلمات أخرى، عندما يدخل “واتساب” تحديثات عليه فهو عمليًا يخفف دعم طرز قديمة أو يوقف الدعم برمته، على اعتبار أنها لم تعد ذات صلة.