ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ12 جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل على قناة عين روسيا: كيفن مكارثي قد يؤثر على نهاية الصراع الدولي وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية كريستيانو رونالدو يرفض الإجازة ويواصل تدريباته خطأ في شبكة اتصالات سودانية يعيد تاريخ الهواتف لعام 2003 الاتفاق يخطف الفوز بشق الأنفس من أبها وادي الرمة يفيض لأول مرة من القصيم منذ 14 عامًا موعد مباراة باريس سان جيرمان القادمة ضربات أمنية ناجحة توقع بعدد من الجناة في عدة مناطق
فاض وادي الرمة من منطقة القصيم لأول مرة منذ 14 عامًا، حيث بلغت كميات المياه المنقولة ما بين 21 إلى 62 مليون م3 يوميًا.
فيديو | مراسل #الإخبارية يوسف الحميد: لأول مرة منذ 14 عاما يفيض وادي الرمة من القصيم وتتراوح كميات جريان المياه من 21 إلى 62 مليون م3 يوميا#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/MBeJfWpPoeقد يهمّك أيضاً
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) January 7, 2023
وحسب ما ذكره مراسل “نشرة النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن وادي الرمة لم يسل ويفيض من منطقة القصيم منذ 14 عامًا، حيث كان يسيل من نوابعه من المدينة المنورة خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة القصيم جعلت وادي الرمة ــ الذي يعتبر أكبر وأطول وادٍ في شبه الجزيرة العربية ــ يفيض للمرة الأولى منذ 14 عامًا.
وتابع أن سرعة جريان وادي الرمة في هذه السنة كانت على غير العادة، فوصل بسرعة كبيرة خلال ساعات فقط إلى مناطق بريدة وعنيزة ليستكمل طريقه لأربعية وشمسية، جراء جهود القيادات حيث تم إزالة أكثر من مئتي مليون طن مخلفات وتعديات على هذا الوادي ليصل بكل يسر وسهولة.
وأكد أن وادي الرمة له قيمة اقتصادية وزراعية مهمة، حيث تتراوح كميات جريان المياه به من 21 إلى 62 مليون م3 يوميًا، ما يؤدي إلى تغذية الآبار الجوفية.