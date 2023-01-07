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بعد إزالة أكثر من مئتي مليون طن مخلفات

وادي الرمة يفيض لأول مرة من القصيم منذ 14 عامًا

2023-01-07 الساعة 7:49
وادي الرمة يفيض لأول مرة من القصيم منذ 14 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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فاض وادي الرمة من منطقة القصيم لأول مرة منذ 14 عامًا، حيث بلغت كميات المياه المنقولة ما بين 21 إلى 62 مليون م3 يوميًا.

أمطار غزيرة

وحسب ما ذكره مراسل “نشرة النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن وادي الرمة لم يسل ويفيض من منطقة القصيم منذ 14 عامًا، حيث كان يسيل من نوابعه من المدينة المنورة خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة القصيم جعلت وادي الرمة ــ الذي يعتبر أكبر وأطول وادٍ في شبه الجزيرة العربية ــ يفيض للمرة الأولى منذ 14 عامًا.

سبب السيل

وتابع أن سرعة جريان وادي الرمة في هذه السنة كانت على غير العادة، فوصل بسرعة كبيرة خلال ساعات فقط إلى مناطق بريدة وعنيزة ليستكمل طريقه لأربعية وشمسية، جراء جهود القيادات حيث تم إزالة أكثر من مئتي مليون طن مخلفات وتعديات على هذا الوادي ليصل بكل يسر وسهولة.

وأكد أن وادي الرمة له قيمة اقتصادية وزراعية مهمة، حيث تتراوح كميات جريان المياه به من 21 إلى 62 مليون م3 يوميًا، ما يؤدي إلى تغذية الآبار الجوفية.

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