وادي الرمة يقطع مسافة 100 كم يوميًا

شهدت منطقة القصيم، جريان وادي الرمة ودخوله مدن ومحافظات المنطقة التي يمر عليها هذا الوادي، الذي يمتد بطول 1200 كيلو متر على مستوى المملكة، وبطول 330 كيلو مترًا على مستوى المنطقة، وبعرض قرابة 8 إلى 14 كيلو مترًا يختلف من مكان لآخر.

استمتاع الأهالي

وبدأ أهالي المنطقة وزوارها بالخروج للبراري للاستمتاع في مشاهدة جريان الوادي، والجلوس على ضفافه والتقاط الصور التذكارية له بعدد من المواقع في المنطقة، حيث يعد الوادي من أشهر وأهم الأودية بالمملكة من حيث الاتساع والعرض.

قوة جريان الوادي

وبحسب أحد المهتمين بتوثيق جريان وادي الرمة أن هذا العام يُعد من الأعوام التاريخية من حيث قوة جريانه وسرعته، حيث قطع 600 كم في ستة أيام، أي أنه يقطع بمعدل كل يوم 100 كم، مشيراً إلى أن الوادي لم يجرِ منذ أربع سنوات إذ كان آخر جريان له ومروره بالمنطقة عام 1440هـ، وأن جريانه في المنطقة التي وثقت تاريخياً كانت من أعظمها عام 1402هـ، وبعدها أقل في عام 1407هـ ، 1429هـ.