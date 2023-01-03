وادي العقيق يشبه نهر التايمز بعد هطول الأمطار الغزيرة أمس

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تداول مواطنون مقطع فيديو يوثق نهرًا جاريًا يشق طريقه وسط المدينة المنورة، في مشهد يبدو كنهر التايمز في بريطانيا.
أظهر مقطع الفيديو المتداول والذي التقط عبر طائرة درون من وادي العقيق، الأمطار الغزيرة، حيث صنعت لنفسها مجرى وسط المدينة.
يذكر أن المدينة المنورة تشهد طقسًا غير مستقر من تقلبات الجو والأمطار من المتوسطة إلى الغزيرة مع تساقط البرد، وكذلك مناطق المملكة.
وتشير توقعات الأرصاد إلى أن تلك الحالة المطرية ستنتهي الخميس المقبل.