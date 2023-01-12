والدا التوأم السيامي العراقي عمر وعلي يحضنان ابنيهما قبل بدء العلمية

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نشرت قناة “العربية السعودية”، مقطع فيديو لوالدي التوأم السيامي العراقي عمر وعلي يحضنان ابنيهما، قبل دخولهما غرفة العمليات لبدء عملية الفصل.
والدا #التوأم_السيامي " عمر وعلي " يحضنان ابنيهما ، قبل دخولهما غرفة العمليات لبدء عملية الفصل .@H_alsufayan #العربية pic.twitter.com/xYWs7ByN7C
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 12, 2023
وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بدأ صباح اليوم الفريق الطبي والجراحي بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة عملية فصل التوأم السيامي العراقي “على وعمر” أبناء محمد عبدالله جاسم، بمشاركة 27 من الاستشاريين والأخصائيين والكوادر التمريضية والفنية، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني.
وأوضح الدكتور عبد الله الربيعة أن العملية الجراحية من المتوقع أن تُجرى على ست مراحل وتستغرق 11 ساعة، مشيرًا إلى أن نسبة نجاح العملية 70 % بسبب التصاق التوأم بمنطقة أسفل الصدر والبطن وأنهما يشتركان في الكبد والقنوات الصفراوية والأمعاء.
وبين أن التوأم خضعا لعملية زرع أجهزة تمديد الجلد من قبل فريق جراحة التجميل لتساعد على تغطية مكان الجراحة بعد الفصل, ، داعيًا المولى عز وجل أن تتكلل العملية بالتوفيق والنجاح.