والد التوأم السيامي العراقي: حالتهما جيدة والفضل لمبادرة المملكة

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اطمأن والد التوأم السيامي العراقي محمد عبدالله، على حالة الطفلين عمر وعلي، موجهًا شكره لحكومة المملكة على هذه المبادرة الإنسانية.
فيديو | والد #التوأم_السيامي_العراقي عمر وعلي محمد عبدالله:
طمأننا الأطباء على حالة الطفلين وأشكر حكومة المملكة على هذه المبادرة الإنسانية #الإخبارية#برنامج_120 pic.twitter.com/dzDQaXNT8vقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2023
وأوضح والد التوأم السيامي في مداخلة مع “قناة الإخبارية” أن الطفلين بحالة جيدة بحسب الأطباء ولكنهما لا زالا تحت المهدئات لأن العملية معقدة، ويتوقع أن يظلا لمدة شهرين في العناية.
وعبر والد الطفلين عن سعادته لرؤية طفليه لأول مرة منفصلين، موجهًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذه المبادرة الإنسانية.
وفي وقت سابق، أفادت قناة “الإخبارية” بنجاح عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بشكل نهائي.
جاء ذلك بعد أن بدأ الفريق الطبي القائم على العملية، المرحلة الخامسة من العملية التي تتضمن إعادة ترميم الأعضاء، عقب نجاح فصل التوأم السيامي في عملية معقدة جدًا، نظرًا لاشتراكهما في الكبد، والقنوات المرارية والفرعية، وأكثر من موقع للأمعاء الدقيقة.
ومن جهته، أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في وقت سابق عن نجاح المرحلة الرابعة من عملية فصل التؤام السيامي العراقي عمر وعلي.
وتعد المرحلة الرابعة من فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي، هي أخطر مرحلة في العملية الجراحية، التي تمت إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأكد الربيعة في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه تم فصل “عمر” عن “علي” في عملية معقدة جدًا، نظرًا لاشتراكهما في الكبد، والقنوات المرارية والفرعية، وأكثر من موقع للأمعاء الدقيقة بتوفيق الله ثم خبرة أعضاء الفريق الطبي.
ولفت إلى أنه في المرحلة الرابعة من العملية تم تحديد أماكن الاتصال، ومراقبة اشتراكات الأوعية الدموية، ثم تم فصل الكبد أولًا ثم الأمعاء ثم القنوات المرارية، حيث أصبح كل منهما في سرير منفصل.