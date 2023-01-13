والد التوأم السيامي العراقي: حالتهما جيدة والفضل لمبادرة المملكة

اطمأن والد التوأم السيامي العراقي محمد عبدالله، على حالة الطفلين عمر وعلي، موجهًا شكره لحكومة المملكة على هذه المبادرة الإنسانية.

بحالة جيدة

وأوضح والد التوأم السيامي في مداخلة مع “قناة الإخبارية” أن الطفلين بحالة جيدة بحسب الأطباء ولكنهما لا زالا تحت المهدئات لأن العملية معقدة، ويتوقع أن يظلا لمدة شهرين في العناية.

مبادرة إنسانية

وعبر والد الطفلين عن سعادته لرؤية طفليه لأول مرة منفصلين، موجهًا شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هذه المبادرة الإنسانية.

نجاح عملية الفصل

وفي وقت سابق، أفادت قناة “الإخبارية” بنجاح عملية فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بشكل نهائي.

جاء ذلك بعد أن بدأ الفريق الطبي القائم على العملية، المرحلة الخامسة من العملية التي تتضمن إعادة ترميم الأعضاء، عقب نجاح فصل التوأم السيامي في عملية معقدة جدًا، نظرًا لاشتراكهما في الكبد، والقنوات المرارية والفرعية، وأكثر من موقع للأمعاء الدقيقة.

المرحلة الأخطر

ومن جهته، أعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في وقت سابق عن نجاح المرحلة الرابعة من عملية فصل التؤام السيامي العراقي عمر وعلي.

وتعد المرحلة الرابعة من فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي، هي أخطر مرحلة في العملية الجراحية، التي تمت إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

عملية معقدة

وأكد الربيعة في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أنه تم فصل “عمر” عن “علي” في عملية معقدة جدًا، نظرًا لاشتراكهما في الكبد، والقنوات المرارية والفرعية، وأكثر من موقع للأمعاء الدقيقة بتوفيق الله ثم خبرة أعضاء الفريق الطبي.

ولفت إلى أنه في المرحلة الرابعة من العملية تم تحديد أماكن الاتصال، ومراقبة اشتراكات الأوعية الدموية، ثم تم فصل الكبد أولًا ثم الأمعاء ثم القنوات المرارية، حيث أصبح كل منهما في سرير منفصل.