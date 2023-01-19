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يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش

وثيقة العمل الحر لا تؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي المطور

2023-01-19 الساعة 12:28
وثيقة العمل الحر لا تؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي المطور
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على أهلية الضمان الاجتماعي المطور.

وقالت الوزارة خلال حساب العناية بالمستفيدين ردًّا على استفسارات أحد المواطنين: يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش؛ وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الأهلية.

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قيمة استحقاق منصة الدعم والحماية

في وقت سابق، أعادت الوزارة التذكير بأنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدين الضمان الاجتماعي عن طريق حاسبة الدعم التقديرية.

جاء ذلك خلال رد حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة على موقع تويتر، على سؤال حول كم الحد المانع للضمان؟

وأوضح حساب العناية بالمستفيدين أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في منصة الدعم والحماية الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي يتم استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

من جهة أخرى، أكد الحساب أن الضمان الاجتماعي المطور يعتمد على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، موضحًا أن دعم المواشي يعتبر من الدخل غير المكتسب.

 

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