وجه مقدم البرامج كوش يفقد مُسِنَّة استرالية 150 ألف دولار

خسرت جدة 150 ألف دولار من مدخراتها بعد أن تم استدراجها إلى مخطط تشفير مزيف استخدم فيه بشكل غير قانوني وجه مقدم البرامج ديفيد كوش.

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وحذرت دايل هامبروك، وهي من غرب أستراليا، الأستراليين بعد خداعها من خلال رسائل بريد إلكتروني مزيفة وموقع إخباري مزيف يزعم أنه كوش.

وتلقت هامبروك، 73 عاماً، البريد الإلكتروني من مرسل مجهول يشجعها على تعزيز مواردها المالية من خلال الاستثمار في البيتكوين.

وأفادت أن البريد الإلكتروني جاء في وقت حرج من حياتها عندما كانت تواجه فواتير طبية متزايدة لكنها قالت إنها شعرت بالسذاجة بمجرد أن أدركت أنها عملية احتيال.

ونقرت هامبروك على رابط لمقال والتسجيل في مخطط تداول مزيف للبيتكوين.

واعتقدت أنها ستكون فرصة جيدة لكسب بضعة دولارات إضافية حتى تتمكن من إجراء بعض جراحات العين لتغطية النفقات.

يأتي ذلك بعد أن شارك كوش صورة لمقال مزيف عبر الإنترنت يزعم أنه يكشف عن مقدار الأموال التي ربحها في موقع على إنستجرام في 7 يناير محذراً الأستراليين من الوقوع في عملية الاحتيال.