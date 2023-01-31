وزارة الاتصالات تعلن بدء التسجيل في معسكر الأمن السيبراني

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أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بدء التسجيل (رجال / نساء) في (معسكر الأمن السيبراني)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– يتعرف المتدربون على أساسيات الأمن السيبراني وأهم الممارسات المرتبطة بتأمين الشبكات وأنظمة التشغيل ، وتقييم المهارات المكتسبة من خلال التطبيق العملي لمفاهيم الأمان الهامة.
– تطبيق مبادئ البنية التحتية للأمن السيبراني.
– تقييم مخرجات القرارات المتعلقة بالأمن السيبراني.
شروط القبول:
– بكالوريوس أو دبلوم متقدم في في علوم الحاسب.
– لم يسبق الاستفادة من مبادرة مهارات المستقبل.
مدة المعسكر:
– 12 أسبوعاً.
نوع التدريب:
حضوري
– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/09هـ الموافق 2023/01/31م.
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