وزارة الاتصالات تعلن بدء التسجيل في معسكر الأمن السيبراني

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بدء التسجيل (رجال / نساء) في (معسكر الأمن السيبراني)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

نبذة عن التدريب:

– يتعرف المتدربون على أساسيات الأمن السيبراني وأهم الممارسات المرتبطة بتأمين الشبكات وأنظمة التشغيل ، وتقييم المهارات المكتسبة من خلال التطبيق العملي لمفاهيم الأمان الهامة.

أهداف المعسكر:

– تطبيق مبادئ البنية التحتية للأمن السيبراني.

– تقييم مخرجات القرارات المتعلقة بالأمن السيبراني.

شروط القبول:

– بكالوريوس أو دبلوم متقدم في في علوم الحاسب.

– لم يسبق الاستفادة من مبادرة مهارات المستقبل.

مدة المعسكر:

– 12 أسبوعاً.

نوع التدريب:

حضوري

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/07/09هـ الموافق 2023/01/31م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا