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وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن عن وظائف شاغرة 

2023-01-10 الساعة 10:53
وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن عن وظائف شاغرة 
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) في (المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه) بالمراتب التالية (الخامسة، السابعة، الثامنة، التاسعة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مدير إدارة المبادرات والمشاريع
– مدير عام الإدارة العامة للشركات وبناء القدرات.
– مدير مكتب الرئيس التنفيذي.
– مدير عام الإدارة العامة للخدمات المساندة.
– مدير إدارة المراقبة والالتزام.
– مدير إدارة التخطيط والأداء.
– أخصائي مساعد مالية.
– مدير إدارة الكفاءة والترشيد بالقطاع الزراعي.
– مدير إدارة الشراكات.
– كبير أخصائي الكفاءة والترشيد في القطاع الحضري.
.. وأخرى.

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التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.
– التخصصات المالية.
– التخصصات الهندسية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم، وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/06/25هـ الموافق 2023/01/18م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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