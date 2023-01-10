وزارة البيئة والمياه والزراعة تعلن عن وظائف شاغرة 

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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) في (المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه) بالمراتب التالية (الخامسة، السابعة، الثامنة، التاسعة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– مدير إدارة المبادرات والمشاريع
– مدير عام الإدارة العامة للشركات وبناء القدرات.
– مدير مكتب الرئيس التنفيذي.
– مدير عام الإدارة العامة للخدمات المساندة.
– مدير إدارة المراقبة والالتزام.
– مدير إدارة التخطيط والأداء.
– أخصائي مساعد مالية.
– مدير إدارة الكفاءة والترشيد بالقطاع الزراعي.
– مدير إدارة الشراكات.
– كبير أخصائي الكفاءة والترشيد في القطاع الحضري.
.. وأخرى.
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات المالية.
– التخصصات الهندسية.
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم، وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/06/25هـ الموافق 2023/01/18م.
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