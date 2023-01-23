وزارة الصناعة تحدد أنواع المعادن الخاضعة لتنظيم خاص

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أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن نظام الاستثمار التعديني حدد عدداً من المعادن التي تخضع لتنظيم خاص.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن هذه المعادن تخضع لتنظيم خاص ويتم الاتفاق مع مقدم طلب الرخصة لتحديد مراحل تطوير هذه المعادن وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الأنواع من المعادن وتتضمن الفوسفات، والتانتلوم، والنيوبيوم، والثوريوم، والكوارتز، والحديد عالي النسبة.
وأضافت أن هذه المعادن تتضمن أيضا البوكسايت عالي النسبة، والعناصر الأرضية النادرة، وجميع المعادن أو العناصر المشعة.