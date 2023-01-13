وزيرة مصرية تتحدى إيلون ماسك لزيارة المتحف الكبير بعد تغريدته

غردت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عبر تويتة على حسابها الخاص، تدعو فيها إيلون ماسك لزيارة المتحف المصري الكبير قائلة إنه يعد من أشهر المعالم الأثرية.

وأضافت في تغريدتها: يتضمن المتحف الكبير العديد من التحف الفنية والأثرية القديمة النادرة التي لم يسبق لها مثيل خاصة للملك توت عنخ آمون مؤكدة على أنه لن يندم أبدًا على زيارته لمصر حيث إنه سيكتشف العديد من القصص والنوادر الأخرى التى لم يعرفها من قبل .

تغريدة إيلون ماسك

وكان رئيس موقع تويتر وصاحب شركة تسلا، إيلون ماسك، غرد عبر حسابه الرسمي قائلًا: مصر القديمة، ملحقًا بالتغريدة صورة للنار، وجاء ذلك تعليقًا على فيديو لسرداب في معبد دندرة.

ثروة ماسك

ويُذكر أن مجلة فوربس قد اختارت ماسك في 2016 ليكون في المرتبة 21 من ضمن قائمة أكثر الرجال نفوذًا في العالم، وقُدرت ثروته في منتصف العام الماضي بنحو 320 مليار دولار ليكون أغنى رجل في العالم وأول شخص تتخطى ثروته 300 مليار دولار.

ومع ذلك، فقد دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، نهاية العام الماضي، بأكبر خسارة للثروة في التاريخ وتُقدر بـ 200 مليار دولار.