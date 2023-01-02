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تصرف قد يُعقاب عليه القانون في ألمانيا

وزير ألماني يدعو لعدم تجريم الأكل من حاويات القمامة

2023-01-02 الساعة 10:54
وزير ألماني يدعو لعدم تجريم الأكل من حاويات القمامة
المواطن - فريق التحرير

طالب وزير الزراعة الألماني جيم أوزدمير بعدم تجريم إنقاذ الطعام الصالح للتناول من حاويات القمامة الخاصة بالمتاجر، وهو تصرف قد يُعقاب عليه القانون في ألمانيا بموجب القانون الحالي.

التفاصيل

وأفاد الوزير في تصريحات لصحيفة فيلت الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: لا يجب مقاضاة أي شخص يريد إنقاذ طعام لا يزال صالحًا للتناول من حاويات القمامة. أعتقد أننا جميعا نريد من الشرطة والمحاكم لدينا الاهتمام بشأن المجرمين بدلا من ذلك”.

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وأفاد أوزدمير أن الكثير من الطعام ينتهي به المطاف في حاويات القمامة بألمانيا، موضحًا أن هذه المواد الغذائية المهدرة يُقدر حجمها سنويًا بنحو 11 مليون طن، مشيرًا إلى أن المنازل تُنتج أكثر من نصفها، وقال: “لذلك لا يوجد حل واحد يقضي على مشكلة هدر الطعام بضربة واحدة. يجب إذن أن ننظر بعملية إلى المكان الذي يمكننا أن نبدأ منه”.

 

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