وزير الأمن الإسرائيلي يقتحم باحات المسجد الأقصى

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اقتحم وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى، اليوم الثلاثاء، وسط حراسة مشددة من عناصر قوات الاحتلال.
وأدانت الخارجية الفلسطينية اقتحام بن غفير للأقصى ووصفته باستفزاز غير مسبوق، وفقًا لنبأ عاجل عبر قناة العربية.وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلي “كان 11″، مساء أمس، بأن بن غفير تجنب تحديد الموعد المقرر لاقتحامه.
وذكرت وكالة معاً الفلسطينية، أن الاقتحام جاء بعد يوم من حديثه مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إنه سيصعد إلى الحرم القدسي في الأسابيع المقبلة، معتبرةً أنه اقتحم المسجد صباح اليوم ضاربًا بعرض الحائط تهديدات الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس. وكذلك المطالبات من قبل الدول العربية بضرورة عدم وصوله إلى المسجد الأقصى خشية من تصعيد الموقف.