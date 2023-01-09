وزير الحج: عودة أعداد الحجاج إلى ما قبل كورونا

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جامعة ومدارس حفر الباطن اعرف قيمة حساب المواطن قبل إيداع الدفعة 62 وظائف شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال للمرة الثانية خلال يوم واحد الصين تجري مناورات حول تايوان باريس سان جيرمان يكشف برنامجه لودية نجوم النصر والهلال وظائف إدارية شاغرة في شركة الفنار ماريغا يغيب عن مواجهة الهلال ضد الرائد وظائف شاغرة بشركة أرامكو روان للحفر برعاية ولي العهد.. الرياض تستضيف القمة العالمية للتقنية الحيوية سلطات البرازيل تصف المحتجين بالإرهابيين
أكد وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة دون أي قيود على العمر.
فيديو | #وزير_الحج مبشرًا:
عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة دون أي قيود على العمر. #الحج #حج1444 #المواطن #المواطن pic.twitter.com/y3NfBzzhgmقد يهمّك أيضاً
— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 9, 2023
جاء ذلك خلال معرض ومؤتمر الحج والعمرة “إكسبو الحج” في جدة، لاستعراض وبحث تطوير خدمة ضيوف الرحمن.
وشارك الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في المؤتمر الذي يعد الأضخم والأكبر من نوعه في العالم في سوبر دووم جدة، برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
وأكد السديس الأهمية القصوى للمؤتمر الذي يُعقد تحت شعار “الجودة في منظومة الخدمات” وهو الشعار التي تعتبره رئاسة الحرمين محورًا رئيسيًّا في منظومة خدماتها التي تقدمها للقاصدين والحجاج والمعتمرين في الحرمين.