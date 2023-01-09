وزير الحج: عودة أعداد الحجاج إلى ما قبل كورونا

أكد وزير الحج والعمرة، توفيق الربيعة، ‏عودة أعداد الحجاج إلى ما كانت عليه قبل الجائحة دون أي قيود على العمر.

اكسبو الحج

جاء ذلك خلال معرض ومؤتمر الحج والعمرة “إكسبو الحج” في جدة، لاستعراض وبحث تطوير خدمة ضيوف الرحمن.

أهمية المؤتمر

وشارك الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، في المؤتمر الذي يعد الأضخم والأكبر من نوعه في العالم في سوبر دووم جدة، برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وأكد السديس الأهمية القصوى للمؤتمر الذي يُعقد تحت شعار “الجودة في منظومة الخدمات” وهو الشعار التي تعتبره رئاسة الحرمين محورًا رئيسيًّا في منظومة خدماتها التي تقدمها للقاصدين والحجاج والمعتمرين في الحرمين.