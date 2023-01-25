وزير الحرس الوطني يدشن القمة العالمية للتقنية الحيوية الطبية

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دشن الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، اليوم الأربعاء، قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية، والتي تنظمها وزارة الحرس الوطني ممثلة بالشؤون الصحية، تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وتهدف القمة إلى ترسيخ مكانة المملكة كبوابة عالمية للتقنية الحيوية الطبية، من خلال بناء الشراكات العالمية للتكنولوجيا الحيوية الطبية، واستحداث برامج تطوير الصناعة الدوائية الوطنية.
وتستضيف القمة خبراء البحوث الطبية الحيوية والصحية والأطباء وأعضاء هيئة التدريس وخبراء صناعة الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وممثلي المؤسسات الصحية، وخبراء البحث والتطوير حول العالم.
ويشارك في محاور القمة نخبة من العلماء والخبراء المحليين والعالميين من أنحاء العالم، وذلك من خلال جلسات علمية تهدف في محاورها، لاقتراح نماذج وفرص لتطوير التكنولوجيا الحيوية والشراكات الصناعية، وتبحث في مجالات التصدي للتحديات الطبية وبحث وإيجاد فرص الاستثمار بالصناعة الصحية والاتفاقيات مع كبرى الشركات في هذا المجال التي ستنعكس على المملكة والعالم باقتصاد معرفي صحي مزدهر.