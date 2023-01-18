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أكد أن أمن الطاقة يعد أمرًا أساسيًّا للمملكة

وزير الخارجية: تواصلنا مع إيران ونحاول إيجاد طريق للحوار

2023-01-18 الساعة 1:52
وزير الخارجية: تواصلنا مع إيران ونحاول إيجاد طريق للحوار
المواطن - فريق التحرير

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قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية: إن المملكة تواصلت مع إيران وتحاول إيجاد طريق للحوار.

وأكد وزير الخارجية خلال مشاركته في جلسة نقاش على هامش منتدى الاقتصاد العالمي تحت عنوان: المستقبل المشرق في خضمّ التحديات الجيوسياسية، أن أمن الطاقة يعد أمرًا أساسيًّا للغاية بالنسبة للمملكة، وأن الاستقرار هو المفتاح المطلق لأمن الطاقة، مشيدًا بنجاحات أوبك وأوبك+ كمثالٍ على ذلك، وأنها ساهمت في تحقيق سعر نفط مستقر نسبيًّا، وهو سعر يمكن التنبؤ به من قبل كلٍ من المستهلكين والمنتجين، وأن بعض مصادر الطاقة الأخرى تواجه تحديات كبيرة، ورغم ذلك لا زالت المملكة وبقية الأعضاء ملتزمين بالوصول إلى الاستقرار.

استثمار 200 مليار دولار

وأوضح سموه أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بمستقبل الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الانتقال إلى مستقبل الطاقة النظيفة بطريقة لا تؤثر على مجمل القضايا العالمية ومواصلة الطريق نحو الازدهار هي إذا كان بالإمكان ضمان مستوى معين من الاستقرار والقدرة على التنبؤ في إمدادات مصادر الطاقة التقليدية خلال مرحلة الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن المملكة استثمرت نحو 200 مليار دولار في نشر الطاقة المتجددة في المملكة وخارجها، وأن الشركات السعودية تنشط في نحو 21 دولة حول العالم من خلال نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، لكن هذا قد يستغرق عقودًا حتى يتمكن العالم النامي من الحصول على ما يكفي من الطاقة ليحل محل وقود الطاقة التقليدي.

وبين أن اقتصاد المملكة سيكون هذا العام الاقتصاد الأسرع نموًّا في العالم، من خلال برنامج إصلاح طموح للغاية، وهو رؤية المملكة 2030، تمكن من نقل الاقتصاد بطريقة كبيرة بعيدًا عن الاعتماد على الهيدروكربونات، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الغير نفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه العملية مستمرة.

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