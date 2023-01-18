وزير الخارجية: تواصلنا مع إيران ونحاول إيجاد طريق للحوار الأمن العام: التسول تديره عصابات منظمة من المخالفين الرئيس البرازيلي السابق في محل بقالة بفلوريدا مصرع وإصابة 13 في حريق بدار رعاية بألمانيا مخاطر الهجمات السيبرانية على القطاع المالي وظائف إدارية شاغرة في النهدي الطبية أضخم طائرة تحطم الرقم القياسي في التحليق ليفربول يُقصي وولفرهامبتون من كأس إنجلترا نجوم فريق موسم الرياض يتدربون استعدادًا لمواجهة سان جيرمان موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء 17 يناير
قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية: إن المملكة تواصلت مع إيران وتحاول إيجاد طريق للحوار.
#دافوس | سمو وزير الخارجية @FaisalbinFarhan: تواصلنا مع إيران ونحاول إيجاد طريق للحوار#المملكة_في_دافوس pic.twitter.com/YOyYg4OonYقد يهمّك أيضاً
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) January 17, 2023
وأكد وزير الخارجية خلال مشاركته في جلسة نقاش على هامش منتدى الاقتصاد العالمي تحت عنوان: المستقبل المشرق في خضمّ التحديات الجيوسياسية، أن أمن الطاقة يعد أمرًا أساسيًّا للغاية بالنسبة للمملكة، وأن الاستقرار هو المفتاح المطلق لأمن الطاقة، مشيدًا بنجاحات أوبك وأوبك+ كمثالٍ على ذلك، وأنها ساهمت في تحقيق سعر نفط مستقر نسبيًّا، وهو سعر يمكن التنبؤ به من قبل كلٍ من المستهلكين والمنتجين، وأن بعض مصادر الطاقة الأخرى تواجه تحديات كبيرة، ورغم ذلك لا زالت المملكة وبقية الأعضاء ملتزمين بالوصول إلى الاستقرار.
وأوضح سموه أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بمستقبل الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها الانتقال إلى مستقبل الطاقة النظيفة بطريقة لا تؤثر على مجمل القضايا العالمية ومواصلة الطريق نحو الازدهار هي إذا كان بالإمكان ضمان مستوى معين من الاستقرار والقدرة على التنبؤ في إمدادات مصادر الطاقة التقليدية خلال مرحلة الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن المملكة استثمرت نحو 200 مليار دولار في نشر الطاقة المتجددة في المملكة وخارجها، وأن الشركات السعودية تنشط في نحو 21 دولة حول العالم من خلال نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، لكن هذا قد يستغرق عقودًا حتى يتمكن العالم النامي من الحصول على ما يكفي من الطاقة ليحل محل وقود الطاقة التقليدي.
وبين أن اقتصاد المملكة سيكون هذا العام الاقتصاد الأسرع نموًّا في العالم، من خلال برنامج إصلاح طموح للغاية، وهو رؤية المملكة 2030، تمكن من نقل الاقتصاد بطريقة كبيرة بعيدًا عن الاعتماد على الهيدروكربونات، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الغير نفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه العملية مستمرة.