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متمنيًا أن تستمتع الجماهير بالبطولة

وزير الرياضة العراقي: افتتاح خليجي 25 سيكون تاريخيًا

2023-01-06 الساعة 2:01
وزير الرياضة العراقي: افتتاح خليجي 25 سيكون تاريخيًا
المواطن - فريق التحرير

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أعرب وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع عن سعادته باستضافة بلاده لمنافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25″، مؤكدًا أن حفل الافتتاح سيكون تاريخيًا.

تعليق وزير الرياضة العراقي

وعلق أحمد المبرقع لبرنامج “صدى الملاعب”، قائلًا: “أهلًا بجميع المشاركين في خليجي 25 من أهلنا من بلدنا الخليج العربي، وكل المحبين للكرة والعراق”.

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وتحدث عن حفل الافتتاح، قائلًا: “هناك لجنة فنية خاصة، وهي معنية بوضع برنامج الحفل، وإن شاء الله سيكون حفلًا جميلًا ويتحدث عن تاريخ العراق وينطلق منذ آلاف السنين إلى أن يصل إلى البصرة، حيث الكرم”.

خليجي 25
شعار البطولة – المصدر saff

وواصل وزير الشباب والرياضة العراقي حديثه عن حفل افتتاح خليجي 25، قائلًا: “وتكون البصرة محورًا لتلاقي الشعوب في بلدان الخليج العربي، لتجديد الأخوة وتعزيزها”.

واختتم أحمد المبرقع تصريحاته قائلًا: “رسالتي للجماهير أن تستمتعوا بهذا الحدث، خاصة الجماهير العراقية عليها أن تعطي صورة ناصعة لكل الحاضرين أنها هنا العراق يليق بالحدث، والحدث يليق بالعراق”.

كأس الخليج
كأس البطولة – المصدر @AGCFF

انطلاق خليجي 25 اليوم

وتُقام منافسات بطولة كأس الخليج في مدينة البصرة العراقية، بمشاركة 8 منتخبات، بداية من اليوم وحتى 19 يناير 2023، تم اعتماد ملعبي البصرة والميناء الدوليين لإقامة المباريات.

وتنطلق منافسات خليجي 25، مساء اليوم الجمعة، حيث يلعب منتخب العراق ضد عمان عند الساعة السابعة، فيما تواجه السعودية المنتخب اليمني عند الساعة العاشرة إلا ربع، وتُقام المباراتان على ملعب البصرة الدولي.

المنتخب السعودي في كأس الخليج
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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