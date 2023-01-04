وزير الرياضة يلتقي بـ كريستيانو رونالدو في ليالي الدرعية

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، باللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، في ليالي الدرعية في الرياض.

ونشر حساب قناة ” الإخبارية” عبر “تويتر” استقبال وزير الرياضة لـ رونالدو، حيث تبادلا الحديث في أحد المطاعم.

وعلق النجم البرتغالي على انضمامه لـ النصر قائلًا: “انضمامي إلى النصر كان أفضل قرار اتخذته وأسرتي دعمتني وسعيدة بالقدوم إلى الرياض”.

وأضاف: “جئت إلى النصر لأفوز وأحطم أرقامي القياسية، وسعيد بمعرفة ثقافة النادي والمملكة، وسعيد أيضًا بالترحيب السعودي بي منذ وصولي أمس، هذا شيء رائع ويدفعني لتقديم أفضل ما لدي من أجل الفريق والجماهير”.

راتب كريستيانو رونالدو

موقع Transfer News Live الشهير فصّل راتب كريستيانو رونالدو مع النصر سنويًّا وشهريًّا وأسبوعيًّا، حيث سيتقاضى أيقونة المنتخب البرتغالي سنويًّا من أصفر الرياض 780 مليون ريال أي ما يُعادل 194 مليون يورو، وشهريًّا 65 مليون ريال، وأسبوعيًّا 15 مليون ريال، ومليوني ريال و100 ألف في اليوم الواحد، و87 ألف و500 ريال في الساعة الواحدة.