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وزير الرياضة يُتوج باسكال فيرلاين بجائزة سباق فورمولا الدرعية

2023-01-28 الساعة 11:27
وزير الرياضة يُتوج باسكال فيرلاين بجائزة سباق فورمولا الدرعية
المواطن - فريق التحرير

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توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، السائق الألماني باسكال فيرلاين بجائزة سباق فورمولا الدرعية بعد نهايته اليوم في المملكة.

نتائج سباق فورمولا الدرعية

وجاء باسكال فيرلاين في المركز الأول، وحل البريطاني جيك دينيس ثانيًا، بينما جاء الألماني رينيه راست في المركز الثالث.

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وزير الرياضة في فورمولا الدرعية

وفي الجولة الأولى أمس، كان باسكال فيريلان تفوق على البريطاني جيك دينيس صاحب المركز الثاني ومواطنه سام بيرد صاحب المركز الثالث.

فورمولا الدرعية

تفاصيل السباق

وأُقيمت اليوم الجولة الثانية من السباق والثالثة من بطولة العالم، ليواصل المتسابقون مشوارهم الطويل للمنافسة، حيث يتكون السباق من 16 جولة لمدة 7 أشهر وذلك في العديد من المدن حول العالم.

ويُقام سباق الفورمولا إي في نسخته الجديدة على حلبة طولها 2 كيلو و495 مترًا، كما تضم الحلبة 21 منعطفًا.

فورمولا الدرعية

ويشارك في سباق “كور الدرعية“، 22 متسابقًا يمثلون 11 فريقًا من مختلف دول العالم سيتنافسون على حلبة الدرعية حيث ستعتمد حلبة السباق على الإضاءة بتقنية LED، المعدة لخفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تصل إلى 50%.

وسينتقل سباق فورمولا الدرعية بعد ذلك في جولته الرابعة من السعودية إلى مدينة حيدر آباد الهندية.

وفي فبراير المقبل سيتنافس المتسابقون في كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا على أن تنتقل الجولات بعد ذلك إلى البرازيل وألمانيا وموناكو وإندونيسيا وأمريكا وإيطاليا لتكون المملكة المتحدة آخر محطةٍ في موسم “أي بي بي فورمولا إي” في النسخةِ التاسعة.

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