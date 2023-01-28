محمد العنزي: جارسيا باق مع النصر لنهاية الموسم وزير الطاقة يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وزير الرياضة يُتوج باسكال فيرلاين بجائزة سباق فورمولا الدرعية موعد نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة تشريف ولي العهد البطولات الرياضية يجعلها بأعلى مستوى من الاحترافية ميزة جديدة من غوغل لتحويل الكلام إلى أنغام أمير الرياض يتوج الفائزين بكأسي خادم الحرمين والخيالة السعوديين المتمرنين فرانكفورت يفرض التعادل على بايرن ميونخ دعم ولي العهد لسباق فورمولا إي يعكس كفاءة المملكة في صناعة البطولات الرياضية بندر الفيصل: قبلنا 90 جوادًا من أصل 1200 للمشاركة بـ كأس السعودية
توج الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأمير خالد بن سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، السائق الألماني باسكال فيرلاين بجائزة سباق فورمولا الدرعية بعد نهايته اليوم في المملكة.
وجاء باسكال فيرلاين في المركز الأول، وحل البريطاني جيك دينيس ثانيًا، بينما جاء الألماني رينيه راست في المركز الثالث.
وفي الجولة الأولى أمس، كان باسكال فيريلان تفوق على البريطاني جيك دينيس صاحب المركز الثاني ومواطنه سام بيرد صاحب المركز الثالث.
وأُقيمت اليوم الجولة الثانية من السباق والثالثة من بطولة العالم، ليواصل المتسابقون مشوارهم الطويل للمنافسة، حيث يتكون السباق من 16 جولة لمدة 7 أشهر وذلك في العديد من المدن حول العالم.
ويُقام سباق الفورمولا إي في نسخته الجديدة على حلبة طولها 2 كيلو و495 مترًا، كما تضم الحلبة 21 منعطفًا.
ويشارك في سباق “كور الدرعية“، 22 متسابقًا يمثلون 11 فريقًا من مختلف دول العالم سيتنافسون على حلبة الدرعية حيث ستعتمد حلبة السباق على الإضاءة بتقنية LED، المعدة لخفض استهلاك الطاقة بنسبةٍ تصل إلى 50%.
وسينتقل سباق فورمولا الدرعية بعد ذلك في جولته الرابعة من السعودية إلى مدينة حيدر آباد الهندية.
وفي فبراير المقبل سيتنافس المتسابقون في كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا على أن تنتقل الجولات بعد ذلك إلى البرازيل وألمانيا وموناكو وإندونيسيا وأمريكا وإيطاليا لتكون المملكة المتحدة آخر محطةٍ في موسم “أي بي بي فورمولا إي” في النسخةِ التاسعة.