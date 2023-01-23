وزير السياحة: أجواء المملكة خلقت ميزة تنافسية للمستثمرين

قال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن المملكة تحظى بتضاريس جغرافية وأجواء مناخية مميزة، دفعت بالمستثمرين والمطورين العقاريين للاستثمار في المملكة.

ميزة تنافسية

وأوضح الخطيب خلال كلمته في النسخة الثانية من منتدى مستقبل العقار، اليوم الاثنين، أن الأجواء السياحية بالمملكة أدت لوجود ميزة تنافسية دفعت المستثمرين والمطورين وكذلك الدولة لتطوير منتزه السودة وهو من المشاريع الكبرى، فضلًا عن استراتيجية عسير المبنية بشكل بحت على السياحة.

وأشار الخطيب إلى الاستثمارات الضخمة بمنطقة البحر الأحمر والمنطقة الشرقية بدءًا من وسط جدة ونيوم، حيث بدأوا ينتقلون من رحلة التخطيط لمرحلة التنفيذ والتشغيل، حيث يخطط البحر الأحمر لتشغيل ثلاثة منتجعات هذا العام، أما جزيرة سندالة فمن المتوقع تشغيلها العام المقبل.

تطوير الخدمات السياحية

وتابع الخطيب أن وزارة السياحة تتحمل مسؤولية كبيرة لتطوير الخدمات مثل الفنادق والشقق المفروشة والمرشدين السياحيين لافتًا إلى إنه بحلول عام 2030 سيتم إقامة أكثر من 700 ألف غرفة فندقية لتحسين جودة الخدمات السياحية.

فيديو | وزير السياحة أحمد الخطيب: توفير أكثر من 700 ألف غرفة في حلول عام 2030 لتحقيق جودة الخدمات السياحية#منتدى_مستقبل_العقار#الإخبارية pic.twitter.com/6MdMn1U36i — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 23, 2023

منتدى مستقبل العقار

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت أعمال النسخة الثانية من منتدى مستقبل العقار، حيث شهد توقيع اتفاقيات نوعية بين عدد من الشركات بأكثر من عشرة مليارات ريال.

ويطرح منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثانية، الذي ينعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023 عددًا من القضايا ذات الأهمية القصوى والمتعلقة بمنظومة العقار منها: الوسائل البديلة لفض النزاعات في القطاع العقاري، ومن أبرزها الصلح والتحكيم العقاري، والتي تعزز من مكانة العقار وأهميته وزيادة جاذبيته، وتقلل من أضرار ومخاطر المنازعات العقارية ما يؤدي إلى استقرار منظومة العقار.