باكستانيون يتفاعلون على مقطع يوثق جمال جبال مكة بلونها الأخضر القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان سلاح روسي يمكنه عمل تسونامي وتدمير الدول وزير الشؤون الإسلامية: الاكتفاء بـ 4 سماعات خارجية للجوامع وإزالة ما زاد عنها وظائف شاغرة بمركز الرقابة على الالتزام البيئي خمس نصائح مفيدة لزيادة راتبك مخاطر صحية كبيرة للدجاج المقلي تشكيل مباراة ميلان والإنتر بـ كأس السوبر الإيطالي البيت الأبيض: سبب تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني غير معلوم وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وجه وزير الشؤون الإسلامية، د. عبداللطيف آل الشيخ، بالاكتفاء بأربع سماعات خارجية للجوامع لرفع شعيرة الأذان وإزالة ما زاد عنها؛ تفاديًا لإزعاج المجاورين للجامع من كثرة السماعات الخارجية.
جاء التوجيه خلال لقائه مع مسؤولي الصيانة والتشغيل أثناء جولته التفقدية لمنطقة القصيم.
في وقت سابق، أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن إعجابه الشديد حينما رأى صورة فتاة متطوعة تشارك في تنظيف أحد المساجد.
وأكد الشيخ عبداللطيف أن مثل هذه الصور تدعو للفخر والاعتزاز وتستحق الإشادة من وسائل الإعلام.