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تفاديًا لإزعاج المجاورين للجامع

وزير الشؤون الإسلامية: الاكتفاء بـ 4 سماعات خارجية للجوامع وإزالة ما زاد عنها

2023-01-18 الساعة 10:03
وزير الشؤون الإسلامية: الاكتفاء بـ 4 سماعات خارجية للجوامع وإزالة ما زاد عنها
المواطن - فريق التحرير

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وجه وزير الشؤون الإسلامية، د. عبداللطيف آل الشيخ، بالاكتفاء بأربع سماعات خارجية للجوامع لرفع شعيرة الأذان وإزالة ما زاد عنها؛ تفاديًا لإزعاج المجاورين للجامع من كثرة السماعات الخارجية.

جولة تفقدية

جاء التوجيه خلال لقائه مع مسؤولي الصيانة والتشغيل أثناء جولته التفقدية لمنطقة القصيم.

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في وقت سابق، أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن إعجابه الشديد حينما رأى صورة فتاة متطوعة تشارك في تنظيف أحد المساجد.

وأكد الشيخ عبداللطيف أن مثل هذه الصور تدعو للفخر والاعتزاز وتستحق الإشادة من وسائل الإعلام.

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