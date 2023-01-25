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أكد أن دعاة اليوم على مستوى متميز يخافون الله

وزير الشؤون الإسلامية: وقت المتاجرين بالدين انتهى ولا تسامح مع المقصرين

2023-01-25 الساعة 6:34
وزير الشؤون الإسلامية: وقت المتاجرين بالدين انتهى ولا تسامح مع المقصرين
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن وقت المتاجرين بالدين انتهى، وأن لدى الوزارة دعاة على مستوى متميز يخافون الله ويتقونه وعندهم علم غزير.

انتهى وقت المتاجرين بالدين

وحسب ما نقلته قناة “الإخبارية”، أضاف آل الشيخ أن المنابر الدعوية أصبحت مضبوطة بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن هناك الآلاف مسموح لهم بتأدية الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.

وتابع : “انتهى وقت المهيجين والمتاجرين بالدين والمصارعين والمتربصين بالدعوة”، مؤكدًا أن الدعاة الآن على مستوى متميز ولديهم علم غزير حريصين على تقديمه لخدمة ورفعة الوطن.

نشر العقيدة الصافية

وأكد أهمية الالتزام بالواجب الأعظم المتمثل في خدمة بيوت الله، ونشر الدعوة والعقيدة الصافية، والقيام بتوعية الناس بواجباتهم تجاه الله وتجاه وطنهم وقيادتهم، كما حث منسوبي فرع الوزارة على بذل المزيد من الجهد للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزائري المنطقة الشرقية.

وأضاف أن الوزارة لن تتسامح مع كل مقصر في جانب تحقيق رسالة الوزارة والمحافظة على قدسية بيوت الله والمحافظة على أملاكها من ضعاف النفوس الذين رصدت الوزارة مؤخرًا عبر الجولات الرقابية وجود تعديات على أملاك المساجد وخدماتها.

زيارة الشرقية

جاء ذلك خلال زيارة وزير الشؤون الإسلامية اليوم فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، حيث التقى بمدير عام فرع الوزارة عمر الدويش، ومنسوبي الفرع، ومديري إدارات المساجد والمراقبين والمراقبات.

وتجول وزير الشؤون الإسلامية على مرافق الفرع وأقسامه، واطلع على سير العمل، وأبرز المشروعات والأنشطة والبرامج التي ينفّذها الفرع، واستمع إلى شرحٍ حول الخدمات المقدمة وأهم منجزات الفرع.

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