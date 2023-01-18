Icon

القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان Icon سلاح روسي يمكنه عمل تسونامي وتدمير الدول Icon وزير الشؤون الإسلامية: الاكتفاء بـ 4 سماعات خارجية للجوامع وإزالة ما زاد عنها Icon وظائف شاغرة بمركز الرقابة على الالتزام البيئي Icon خمس نصائح مفيدة لزيادة راتبك Icon مخاطر صحية كبيرة للدجاج المقلي Icon تشكيل مباراة ميلان والإنتر بـ كأس السوبر الإيطالي Icon البيت الأبيض: سبب تحطم مروحية وزير الداخلية الأوكراني غير معلوم Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك Icon بصمات 20 ألف سعودي على لوحة في حب ولي العهد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستحق الإشادة من وسائل الإعلام

وزير الشؤون الإسلامية يثني على فتاة متطوعة لتنظيف المساجد: تدعو للفخر والاعتزاز

2023-01-18 الساعة 9:25
وزير الشؤون الإسلامية يثني على فتاة متطوعة لتنظيف المساجد: تدعو للفخر والاعتزاز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن إعجابه الشديد حينما رأى صورة فتاة متطوعة تشارك في تنظيف أحد المساجد.

تدعو للفخر

وأكد الشيخ عبداللطيف أن مثل هذه الصور تدعو للفخر والاعتزاز وتستحق الإشادة من وسائل الإعلام.

قد يهمّك أيضاً
Img

مخالفو الذهب يهمشون شروط الرخصة المهنية وجولة رقابية تفضحهم

Img

تحذير من خطورة النترات المضافة للأطعمة

واجب العزاء

في وقت سابق، واسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أسرة وذوي الشيخ جابر بن أحمد البسيسي إمام وخطيب جامع مركز أحد بني زيد بمحافظة القنفذة، الذي وافته المنية وجميع عائلته المكونة من سبعة أشخاص- رحمهم الله جميعًا- في حادث مروري مروع خلال ذهابهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، حيث تمت الصلاة عليه وأسرته بالحرم المكي مساء يوم الأحد، وتم دفنه وهو محرم هو وابنه وبقية أفراد أسرته بمقبرة الشهداء بمكة المكرمة.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...
الرياضة

خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...

الرياضة
حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...
السعودية اليوم

حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...

السعودية اليوم
جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...
تقارير

جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...

تقارير
“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...
السعودية اليوم

“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...

السعودية اليوم
السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...
السعودية اليوم

السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...

السعودية اليوم
برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا
الرياضة

برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا

الرياضة
تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...
السعودية اليوم

تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...

السعودية اليوم