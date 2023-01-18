وزير الشؤون الإسلامية يثني على فتاة متطوعة لتنظيف المساجد: تدعو للفخر والاعتزاز

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أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن إعجابه الشديد حينما رأى صورة فتاة متطوعة تشارك في تنظيف أحد المساجد.
وأكد الشيخ عبداللطيف أن مثل هذه الصور تدعو للفخر والاعتزاز وتستحق الإشادة من وسائل الإعلام.
في وقت سابق، واسى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أسرة وذوي الشيخ جابر بن أحمد البسيسي إمام وخطيب جامع مركز أحد بني زيد بمحافظة القنفذة، الذي وافته المنية وجميع عائلته المكونة من سبعة أشخاص- رحمهم الله جميعًا- في حادث مروري مروع خلال ذهابهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، حيث تمت الصلاة عليه وأسرته بالحرم المكي مساء يوم الأحد، وتم دفنه وهو محرم هو وابنه وبقية أفراد أسرته بمقبرة الشهداء بمكة المكرمة.