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أبرزها تقنية تسجيل المكالمات وحفظها

وزير الشؤون الإسلامية يُدشّن 5 خدمات جديدة على الرقم الموحد

2023-01-29 الساعة 3:49
وزير الشؤون الإسلامية يُدشّن 5 خدمات جديدة على الرقم الموحد
المواطن - واس

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دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في الوزارة اليوم ، 5 خدمات جديدة لخدمة المستفيدين على الرقم الموحد 1933 وذلك لتمكين المستفيدين من جميع خدمات الوزارة من المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى خدمات منسوبي المساجد في جميع مناطق المملكة.

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الخدمات الجديدة

وتمثّلت الخدمات الجديدة في زيادة عدد الخطوط من (5) خطوط إلى (50) خط تم تشغيل (10) خطوط حاليا والباقي في وضع الاستعداد، إضافة إلى تقنية تسجيل المكالمات وحفظها، وإضافة خاصية تقييم مستوى الخدمة.

 

خدمة المواطنين والمقيمين

وأكد وزير الشؤون الإسلامية أن هذه الخدمات تستهدف المواطنين والمقيمين وكل من يستفيد من خدمات الوزارة عبر توظيف التقنية، مما يسهل المتابعة والمشاركة في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر قطاعاتها المختلفة.
يُذكر أن مركز الاتصال الموحد 1933 استقبل منذ افتتاحه ما يزيد عن 240.000 مائتين وأربعين ألف مكالمة تتم متابعتها أولاً بأول عن طريق الفريق الرئيسي في الوزارة وكل فرع من فروع المملكة .

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