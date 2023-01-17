وزير الصحة يتسلم جائزة المستوى الذهبي على مسار الوزارات

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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تسلم وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل جائزة الملك عبدالعزيز الوطنية للجودة في دورتها السادسة التي حصلت عليها الصحة على المستوى الذهبي، وذلك عن مشاركتها في فئة القطاعات الحكومية في مسار الوزارات.
تعد الصحة أول وزارة تحصد هذه الجائزة بين نظيراتها، والتي ارتكزت على خمسة محاور استراتيجية، تمثلت في بناء كيان مستدام، تحسين الصورة الذهنية، تقييم الاثر والمواكبة واستدامة الأثر، كما أن التمكين للتميز المؤسسي على مستوى الوطن هو التوجه الإستراتيجي للجائزة في هذه النسخة.
تهدف الجائزة إلى التوعية، ونشر ثقافة الجودة والتميّز المؤسسي، وتحفيز القطاعات؛ لتبني مبادئ الجودة والتميّز المؤسسي، وتعزيز مفاهيم وتطبيقات قياس الأداء، والتحسين المستمر للأعمال، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الجودة في المنشآت السعودية.