وزير الطاقة الإماراتي: أوبك+ تواجه تقلبات العرض والطلب في سوق النفط

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن منظمة أوبك+ تواجه آفاقًا متقلبة في أسواق النفط، وذلك من حيث اتجاهات العرض والطلب.

وفي تعليق له على قناة الشرق التلفزيونية، اليوم السبت، أوضح أن هذه التقلبات ترجع إلى تأثير سريان العقوبات الأوروبية على الخام الروسي، بالإضافة إلى رفع الصين لسياستها المعروفة باسم زيرو كوفيد.

انخفاض الاستثمارات في قطاع النفط

وقال المزروعي إن الطاقة الإنتاجية لأوبك+ تراجعت لما يقرب من 3.7 مليون برميل يوميًا؛ بسبب قلة الاستثمارات في قطاع النفط.

خطوت استباقية

وتابع أيضًا أن الإمارات تتخذ خطوات استباقية للتعويض عن انخفاض الطاقة الإنتاجية للنفط في بعض الدول، وذلك من خلال تقديم توسعة لطاقتها الإنتاجية من النفط البالغة خمسة ملايين برميل يوميًا إلى عام 2027 من الهدف السابق لعام 2030.

وفيما يتعلق بالغاز، قال المزروعي أمام قمة الطاقة العالمية لمجلس الأطلسي، في وقت سابق، إن العالم سيحتاج إلى الغاز الطبيعي لفترة طويلة، وأن هناك حاجة إلى مزيد من الاستثمار لضمان أمن الإمدادات وبأسعار معقولة خلال التحول العالمي للطاقة.