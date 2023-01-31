وزير الطاقة: المملكة ستستثمر تريليون ريال لتحقيق توليد طاقة أنظف

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة ستزيد من إمدادات البترول والغاز وستستثمر تريليون ريال لتحقيق توليد طاقة أنظف.

توليد طاقة أنظف

وأضاف وزير الطاقة خلال منتدى اكتفاء ٢٠٢٣ أنه ستتم مضاعفة شركة الغاز الرئيسة، مشيراً إلى أن المملكة ستستثمر تريليون ريال لتحقيق توليد طاقة أنظف”.

وشدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على مساعي المملكة في تحقيق جميع احتياجات الشركاء الدوليين واحتياجاتهم من الطاقة.