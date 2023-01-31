وزير الطاقة: المملكة ستستثمر تريليون ريال لتحقيق توليد طاقة أنظف

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قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة ستزيد من إمدادات البترول والغاز وستستثمر تريليون ريال لتحقيق توليد طاقة أنظف.
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: المملكة ستزيد من إمدادات البترول والغاز وستستثمر تريليون ريال لتحقيق توليد طاقة أنظف#الإخبارية pic.twitter.com/Rp43cFlPEqقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 31, 2023
وأضاف وزير الطاقة خلال منتدى اكتفاء ٢٠٢٣ أنه ستتم مضاعفة شركة الغاز الرئيسة، مشيراً إلى أن المملكة ستستثمر تريليون ريال لتحقيق توليد طاقة أنظف”.
وشدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان على مساعي المملكة في تحقيق جميع احتياجات الشركاء الدوليين واحتياجاتهم من الطاقة.