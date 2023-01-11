وزير الطاقة: المملكة ستصبح قائدًا إقليميًا في الإنتاج النظيف للطاقة

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه إضافة إلى الهيدروجين الأخضر تملك المملكة مصادر طاقة بديلة متجددة ونظيفة، لتصبح قائدًا إقليميًا في الإنتاج النظيف.

الأولى من نوعها

وفي كلمة له خلال فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في الرياض اليوم الأربعاء، أضاف أن المملكة دشّنت مشروعات الطاقة النووية التي تعد الأولى من نوعها والأقل مصدرًا للانبعاثات الكربونية في العالم، لافتًا في الوقت نفسه إلى التزام البلاد بتطوير وتوفير المعادن الاستراتيجية المطلوبة لتوطين سلسلة الإمداد، ومتابعة أهدافها للوصول إلى طاقة أنظف.

أقل منتج للكربون

وأكد وزير الطاقة أن المملكة ستصبح قائدًا إقليميًا في الإنتاج النظيف والاقتصاد الدائري للكربون، بعدما أثبتت أنها أقل منتج للكربون.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: المملكة ستصبح قائدا إقليميا في الإنتاج النظيف للطاقة والتعدين #التعدين_الدولي_2023 #الإخبارية pic.twitter.com/f62YLO5lEG — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 11, 2023

ولفت إلى أن المملكة ستحتاج للمعادن المهمة والنادرة لدعم صناعة السيارات الكهربائية محليًا، إلى جانب اهتمامها بتصنيع الألومنيوم الأخضر وغيره من المعادن بطريقة نظيفة.