توقف جميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء أمريكا رئيس كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تقودنا لحرب فتاكة وزير الطاقة: دشنا مشروعات الطاقة النووية الأولى من نوعها في العالم منافسة خاصة بين مودريتش وغويامون في مباراة اليوم وزير الاستثمار: المملكة صمام الأمان للعالم في مجال الطاقة حائل تسجل أقل درجة حرارة بـ9 مئوية حساب المواطن يوضح حل مشكلة غير مؤهل روسيا تسيطر على بلدتين أوكرانيتين في يوم واحد نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 % بإجمالي قياسي قارب المليار دولار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري لأعلى مستوى في التاريخ
أكد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن المملكة دشنت مشروعات الطاقة النووية والتي تعد الأولى من نوعها والأقل مصدر لانبعاثات الكربون في العالم.
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان: دشنا مشروعات الطاقة النووية وتعد الأولى من نوعها والأقل مصدر انبعاثات كربونية في العالم#التعدين_الدولي_2023 #الإخبارية pic.twitter.com/ZIN6l2XO3M
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 11, 2023
وحسب ما نقلته قناة “الإخبارية”، أوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان في كلمته خلال فعاليات مؤتمر التعدين الدولي في الرياض اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع المسمى بـ”إسنيب” هو أول برنامج للطاقة النووية، وأقل مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم، فضلًا عن أنه يهدف للاستفادة من الكربون واستخدامه وتخزينه، مؤكدًا أن هناك الكثير والكثير في القادم.
كما أكد وزير الطاقة أن المملكة ستصبح قائدًا إقليميًا في الإنتاج النظيف والاقتصاد الدائري للكربون، بعدما أثبتت أنها أقل منتج للكربون.
ولفت إلى أن المملكة ستحتاج للمعادن المهمة والنادرة لدعم صناعة السيارات الكهربائية محليًا، إلى جانب اهتمامها بتصنيع الألومنيوم الأخضر وغيره من المعادن بطريقة نظيفة.