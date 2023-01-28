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ناقشا الفرص المستقبلية في مختلف مجالات الطاقة

وزير الطاقة يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

2023-01-28 الساعة 11:32
وزير الطاقة يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية
المواطن - واس

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عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في الرياض اليوم السبت، اجتماعًا مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في جمهورية فرنسا برونو لومير.

ونوّه الطرفان بالعلاقات التي تجمع البلدين، كما بحثا آفاق التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والفرص المستقبلية في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك مجالات التعاون في الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والربط الكهربائي.

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