محمد العنزي: جارسيا باق مع النصر لنهاية الموسم وزير الطاقة يبحث مع وزير الاقتصاد الفرنسي الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وزير الرياضة يُتوج باسكال فيرلاين بجائزة سباق فورمولا الدرعية موعد نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة تشريف ولي العهد البطولات الرياضية يجعلها بأعلى مستوى من الاحترافية ميزة جديدة من غوغل لتحويل الكلام إلى أنغام أمير الرياض يتوج الفائزين بكأسي خادم الحرمين والخيالة السعوديين المتمرنين فرانكفورت يفرض التعادل على بايرن ميونخ دعم ولي العهد لسباق فورمولا إي يعكس كفاءة المملكة في صناعة البطولات الرياضية بندر الفيصل: قبلنا 90 جوادًا من أصل 1200 للمشاركة بـ كأس السعودية
عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في الرياض اليوم السبت، اجتماعًا مع وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في جمهورية فرنسا برونو لومير.
ونوّه الطرفان بالعلاقات التي تجمع البلدين، كما بحثا آفاق التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والفرص المستقبلية في مختلف مجالات الطاقة، بما في ذلك مجالات التعاون في الطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والربط الكهربائي.