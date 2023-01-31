Icon

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية Icon حقيبة ظهر تكشف ملابسات تورط طالب سعودي في سرقة حافلة مدرسية Icon وظائف مؤقتة في رئاسة شؤون الحرمين لموسم رمضان Icon وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله الجامعي Icon شركات عالمية تمنح موظفيها قيلولة لمدة 30 دقيقة Icon وظائف إدارية شاغرة في بوبا للتأمين Icon الأرصاد: تساقط الثلوج على مرتفعات نيوم بدءًا من الغد Icon وظائف شاغرة في مركز أرامكو الطبي Icon مستشارة أسرية تحذر الرجال: لا تكذبوا على النساء Icon فضيحة نووية تهز بريطانيا: تثبيت براغي غواصة بالغراء! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تدشين أكثر من 200 مصنع بالتعاون مع الشركاء

وزير الطاقة يدعو شركات النفط العالمية لنقل مقراتها إلى الظهران

2023-01-31 الساعة 5:40
وزير الطاقة يدعو شركات النفط العالمية لنقل مقراتها إلى الظهران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعا وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان شركات النفط العالمية لنقل مقراتها إلى الظهران.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته بمنتدى اكتفاء ٢٠٢٣، إن برامج الوزارة لتوطين الطاقة تحديدًا اكتفاء، نساند، وبناء مكنت الكثير من شركاء المملكة الدوليين من التعاون في تدشين أكثر من 200 مصنع.

وأضاف “أنا هنا اليوم أحاول أن أخبركم بقصة مقنعة آمل أن تشجعكم جميعًا على المشاركة وألا تنقلوا مكاتبكم الإقليمية فحسب إلى هنا بل أن تنقلوا مقراتكم العالمية إلى الظهران”.

ولفت وزير الطاقة “كان هذا حلم الماضي وأمنية الماضي أما اليوم والغد نأمل أن تنقلوا ربما مقراتكم العالمية أيضًا إلى هنا إلى الظهران”.

زيادة إمدادات البترول

كما أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة ستزيد من إمدادات البترول والغاز وستستثمر تريليون ريال لتحقيق توليد طاقة أنظف.

وأضاف وزير الطاقة أنه ستتم مضاعفة شركة الغاز الرئيسة، مشيرًا إلى أن المملكة ستستثمر تريليون ريال لتحقيق توليد طاقة أنظف”.

وشدد على مساعي المملكة في تحقيق جميع احتياجات الشركاء الدوليين واحتياجاتهم من الطاقة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 34

السعودية اليوم
مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء
السعودية اليوم

مساعي الخيرية تناقش تحضيرات مشروع نماء واكتفاء

السعودية اليوم
أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...
السعودية اليوم

أمير نجران يثمن حصول المعلمة اليامي على...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق
السعودية اليوم

الأرصاد: ضباب كثيف على 3 مناطق

السعودية اليوم
موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية
الرياضة

موعد مباريات الهلال بـ كأس العالم للأندية

الرياضة
مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي
الرياضة

مباراة الاتحاد والهلال الأكثر دقائق لعب فعلي

الرياضة
النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل
صحة وطب‎

النمل وسيلة فعالة لاكتشاف المرض القاتل

صحة وطب‎