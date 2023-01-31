وزير الطاقة يدعو شركات النفط العالمية لنقل مقراتها إلى الظهران

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دعا وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان شركات النفط العالمية لنقل مقراتها إلى الظهران.
صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان #وزير_الطاقة في #اكتفاء_2023 : ما نطمح إليه هو ألا تكتفي الشركات العالمية بنقل مكاتبها الإقليمية فحسب، بل أن تنقل مقراتها العالمية إلى الظهران. pic.twitter.com/3PZOUaXrWLقد يهمّك أيضاً
— وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) January 31, 2023
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال كلمته بمنتدى اكتفاء ٢٠٢٣، إن برامج الوزارة لتوطين الطاقة تحديدًا اكتفاء، نساند، وبناء مكنت الكثير من شركاء المملكة الدوليين من التعاون في تدشين أكثر من 200 مصنع.
وأضاف “أنا هنا اليوم أحاول أن أخبركم بقصة مقنعة آمل أن تشجعكم جميعًا على المشاركة وألا تنقلوا مكاتبكم الإقليمية فحسب إلى هنا بل أن تنقلوا مقراتكم العالمية إلى الظهران”.
ولفت وزير الطاقة “كان هذا حلم الماضي وأمنية الماضي أما اليوم والغد نأمل أن تنقلوا ربما مقراتكم العالمية أيضًا إلى هنا إلى الظهران”.
كما أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة ستزيد من إمدادات البترول والغاز وستستثمر تريليون ريال لتحقيق توليد طاقة أنظف.
وأضاف وزير الطاقة أنه ستتم مضاعفة شركة الغاز الرئيسة، مشيرًا إلى أن المملكة ستستثمر تريليون ريال لتحقيق توليد طاقة أنظف”.
وشدد على مساعي المملكة في تحقيق جميع احتياجات الشركاء الدوليين واحتياجاتهم من الطاقة.