ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 11 يناير وزير الطاقة يمازح بعض الطلاب: ضبطوا أموركم مع وزير التعليم هو اللي يعطيكم الإجازات مراسلة قناة الإخبارية: الهلال قدم لـ ميسي عرضًا ضخمًا قانوني يصدم النصر: استئنافهم ضد مشاركة محمد كنو سيُرفض ريال مدريد وفالنسيا إلى شوطين إضافيين لقطات من تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات بمعهد التدريب النسوي هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب بلجيكا تعيين 6 أعضاء في مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف ريال مدريد يُنهي الشوط الأول متفوقًا على فالنسيا بهدف
تداول مواطنون مقطع فيديو لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وهو يمازح بعض الطلاب.
وظهر في الفيديو الأمير عبدالعزيز وهو يمازح بعض الطلاب ويقول لهم: “ضبطوا أموركم مع وزير التعليم هو اللي يعطيكم الإجازات”.
جاء ذلك في وجود وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، حيث ظهر لهم وابتسم.
من جانب آخر، شهدت بعض الإدارات التعليمية قرارات جديدة متعلقة بالدراسة في ظل الأجواء الشتوية المتقلبة، والحالة المطيرة التي تشهدها كل منطقة على حدة، حيث تم تعليق الدراسة الحضورية في بعضها وتحويلها إلى دراسة عن بعد، وكذلك الجامعات كل حسب الأنظمة التعليمية المتبعة.