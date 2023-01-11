وزير العدل يبحث تأثير التطورات العدلية على حقوق الإنسان

التقى وزير العدل، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التطورات التي شهدتها المملكة في المجال العدلي، وأثرها في تعزيز حقوق الإنسان.

المرفق العدلي

وأشار وزير العدل أثناء اللقاء إلى ما يحظى به المرفق العدلي من عناية واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء– حفظهما الله- الأمر الذي كان له الأثر البارز في تطوير المنظومة العدلية ورفع كفاءة الخدمات والعمل العدلي بما يدعم حقوق الإنسان ويسهم في استقرار الحقوق.