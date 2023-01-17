وزير المالية: السعودية تمتلك الإمكانيات لسد الفجوة بين أمريكا والصين 

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن السعودية يمكن أن تساعد في إنشاء قناة اتصال بين أمريكا والصين في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية بين البلدين.

العالم بحاجة لمزيد من الهدوء والتعاون

وجاء ذلك في لقاء مع شبكة CNBC، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وقد أجاب على سؤال حول أكثر ما يثير قلقه في 2023 قائلًا: نظرًا للصراع الروسي الأوكراني، والتنافس بين واشنطن وبكين، وسوق طاقة متقلب، أرى أننا بحاجة للهدوء والتعاون.

وأشار إلى قدرة السعودية على الحفاظ على حوار مفتوح مع جميع القوى السياسية الكبرى وسط الصراع الدولي، مضيفًا: أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على التعاون وتجنب المزيد من التوترات الجيوسياسية، والدعوة إلى حلول هادئة وسياسية.

واضاف: لقد أوضحنا موقفنا بشأن هذه القضايا سواء كان ذلك في الجمعية العامة في الأمم المتحدة أو في محافل أخرى.

وردًا على سؤال حول قدرة السعودية على تسهيل الحوار بين القوى المتنافسة مثل واشنطن وبكين، قال الجدعان: أود أن أقول لدينا علاقة استراتيجية للغاية مع الولايات المتحدة، ولدينا علاقة وثيقة مع الصين وأعتقد أنه يمكننا سد الفجوة بينهما.

إدارة الأزمات

ويُذكر أن الجدعان دعا خلال مشاركته في إحدى الجلسات الحوارية في مؤتمر دافوس العالمي، اليوم الثلاثاء، لبحث استجابة الجهات المالية للاضطرابات المستمرة مع مواكبة التقدم التقني.

وقال إنه من الضروري استخدام التكنولوجيا بما فيه مصلحة للحكومات من أجل إدارة الأزمات ومحاربة غسل الأموال.