Icon

مذكرة تفاهم لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن Icon مساعٍ سعودية لتوحيد الجهود المناخية لـ 100 عام Icon 10 ملايين ريال تعلن فوز مشرف الغامدي بمزاد “تذكرة فوق الخيال” Icon نظام الوساطة العقارية يدخل حيز التنفيذ Icon صناديق الاستثمار بالخليج الأكثر نفوذًا حول العالم Icon وظائف لدى مجموعة الفطيم القابضة Icon أسهل طريقة لتحميل جميع برامج الحاسب الآلي بضغطة زر Icon الذكاء الاصطناعي ينتحل صفتك ويقلد صوتك خلال ثوانٍ Icon طريف تسجل أدنى درجة حرارة بـ2 مئوية Icon حفل جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يعود بنسخته الثالثة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التعاون مع الولايات المتحدة مهم واستراتيجي

وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري مع المملكة

2023-01-18 الساعة 1:57
وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري مع المملكة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن الصين مهمة للغاية للسوق السعودي وأكبر شريك تجاري لها.

بكين وواشنطن

وصرح وزير المالية، في تصريحات خلال جلسات حوارية في منتدى دافوس اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أيضًا شريك مهم واستراتيجي للغاية بالنسبة للمملكة.

قد يهمّك أيضاً
Img

قائد القوات الخاصة للأمن البيئي يتفقد العمل بـ سودة عسير

Img

5 مخالفين بحوزتهم حطب محلي في قبضة الأمن

وقال محمد الجدعان، متحدثًا في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، “هدفنا حقًا هو سد الفجوة، وأن نكون قوة اتصال ونحن نشجع على التواصل سواء مع الصين أو الولايات المتحدة أو غيرهما”، وفقًا لرويترز.

حلقة اتصال

وأوضح أن هناك بعض المبادرات التي قمنا بها عبر مجموعة العشرين، حيث كان هناك العديد من الاتصالات مع أمريكا والصين لمحاولة التوافق حول بعض اختلافات الرؤى من أجل التوصل إلى ما يصب في مصلحة العالم سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي أو أمن الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة ومنها الهيدروجين.

وأردف: نضطلع بدورنا ويمكنكم التعويل على السعودية لمواصلة لعب هذا الدور.

تراجع التضخم

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن التضخم عام 2023 سيتراجع في السعودية بفضل خطواتنا الاستباقية.

وأضاف أن رؤية 2030 شكلت نقطة تحول بطريقة التفكير حول اقتصادنا وتنوعه والإصلاحات المالية والاجتماعية والانضباط المالي، وتابع: أهمية رؤية 2030 تكمن بإطارها الزمني طويل الأمد لتنفيذ الخطط والاستثمارات في السعودية، وهو ما حقق الفارق في أسلوب التعامل مع الأزمات العالمية خلال الثلاث سنوات الماضية.

تقديم المساعدات

وواصل: استثمرنا الكثير في مجال التكنولوجيا، حيث نجحنا مع أزمة كوفيد في الانتقال سريعاً إلى العمل الافتراضي في العديد من القطاعات والخدمات الحكومية، مثل الصحة والتعليم وغيرها، وهذا يعلمنا أن نكون استباقيين.

وأكد وزير المالية السعودي، أن المملكة تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها من تقديم منح مباشرة وودائع دون شروط. وأضاف: اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك، كما نحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة
السعودية اليوم

ضبط عدد من المتسولين بالمدينة المنورة

السعودية اليوم
خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...
الرياضة

خبير تحكيمي يُحذر الهلال والنصر من الحكم...

الرياضة
حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...
السعودية اليوم

حالات محاسبة من يُعلن عن منتج مقلد...

السعودية اليوم
جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...
تقارير

جولة داخل مخبأ صاروخي سري للغاية في...

تقارير
“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...
السعودية اليوم

“نبيه” مبادرة توعوية تستهدف 224 مدرسة ثانوي...

السعودية اليوم
السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...
السعودية اليوم

السجن 10 سنوات لمن يتسلم مواد نووية...

السعودية اليوم
برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا
الرياضة

برشلونة يواصل تدريباته لمواجهة بيتيس غدًا

الرياضة
تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...
السعودية اليوم

تأخر دخول الشتاء وراء الأمطار الغزيرة والعواصف...

السعودية اليوم