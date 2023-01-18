وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري مع المملكة

مذكرة تفاهم لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن مساعٍ سعودية لتوحيد الجهود المناخية لـ 100 عام 10 ملايين ريال تعلن فوز مشرف الغامدي بمزاد “تذكرة فوق الخيال” نظام الوساطة العقارية يدخل حيز التنفيذ صناديق الاستثمار بالخليج الأكثر نفوذًا حول العالم وظائف لدى مجموعة الفطيم القابضة أسهل طريقة لتحميل جميع برامج الحاسب الآلي بضغطة زر الذكاء الاصطناعي ينتحل صفتك ويقلد صوتك خلال ثوانٍ طريف تسجل أدنى درجة حرارة بـ2 مئوية حفل جوائز الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية يعود بنسخته الثالثة
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن الصين مهمة للغاية للسوق السعودي وأكبر شريك تجاري لها.
وصرح وزير المالية، في تصريحات خلال جلسات حوارية في منتدى دافوس اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أيضًا شريك مهم واستراتيجي للغاية بالنسبة للمملكة.
وقال محمد الجدعان، متحدثًا في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، “هدفنا حقًا هو سد الفجوة، وأن نكون قوة اتصال ونحن نشجع على التواصل سواء مع الصين أو الولايات المتحدة أو غيرهما”، وفقًا لرويترز.
وأوضح أن هناك بعض المبادرات التي قمنا بها عبر مجموعة العشرين، حيث كان هناك العديد من الاتصالات مع أمريكا والصين لمحاولة التوافق حول بعض اختلافات الرؤى من أجل التوصل إلى ما يصب في مصلحة العالم سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي أو أمن الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة ومنها الهيدروجين.
وأردف: نضطلع بدورنا ويمكنكم التعويل على السعودية لمواصلة لعب هذا الدور.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن التضخم عام 2023 سيتراجع في السعودية بفضل خطواتنا الاستباقية.
وأضاف أن رؤية 2030 شكلت نقطة تحول بطريقة التفكير حول اقتصادنا وتنوعه والإصلاحات المالية والاجتماعية والانضباط المالي، وتابع: أهمية رؤية 2030 تكمن بإطارها الزمني طويل الأمد لتنفيذ الخطط والاستثمارات في السعودية، وهو ما حقق الفارق في أسلوب التعامل مع الأزمات العالمية خلال الثلاث سنوات الماضية.
وواصل: استثمرنا الكثير في مجال التكنولوجيا، حيث نجحنا مع أزمة كوفيد في الانتقال سريعاً إلى العمل الافتراضي في العديد من القطاعات والخدمات الحكومية، مثل الصحة والتعليم وغيرها، وهذا يعلمنا أن نكون استباقيين.
وأكد وزير المالية السعودي، أن المملكة تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها من تقديم منح مباشرة وودائع دون شروط. وأضاف: اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك، كما نحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات.