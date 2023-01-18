وزير المالية بدافوس: الصين أكبر شريك تجاري مع المملكة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن الصين مهمة للغاية للسوق السعودي وأكبر شريك تجاري لها.

بكين وواشنطن

وصرح وزير المالية، في تصريحات خلال جلسات حوارية في منتدى دافوس اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة أيضًا شريك مهم واستراتيجي للغاية بالنسبة للمملكة.

وقال محمد الجدعان، متحدثًا في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، “هدفنا حقًا هو سد الفجوة، وأن نكون قوة اتصال ونحن نشجع على التواصل سواء مع الصين أو الولايات المتحدة أو غيرهما”، وفقًا لرويترز.

حلقة اتصال

وأوضح أن هناك بعض المبادرات التي قمنا بها عبر مجموعة العشرين، حيث كان هناك العديد من الاتصالات مع أمريكا والصين لمحاولة التوافق حول بعض اختلافات الرؤى من أجل التوصل إلى ما يصب في مصلحة العالم سواء فيما يتعلق بالأمن الغذائي أو أمن الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة ومنها الهيدروجين.

وأردف: نضطلع بدورنا ويمكنكم التعويل على السعودية لمواصلة لعب هذا الدور.

تراجع التضخم

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن التضخم عام 2023 سيتراجع في السعودية بفضل خطواتنا الاستباقية.

وأضاف أن رؤية 2030 شكلت نقطة تحول بطريقة التفكير حول اقتصادنا وتنوعه والإصلاحات المالية والاجتماعية والانضباط المالي، وتابع: أهمية رؤية 2030 تكمن بإطارها الزمني طويل الأمد لتنفيذ الخطط والاستثمارات في السعودية، وهو ما حقق الفارق في أسلوب التعامل مع الأزمات العالمية خلال الثلاث سنوات الماضية.

تقديم المساعدات

وواصل: استثمرنا الكثير في مجال التكنولوجيا، حيث نجحنا مع أزمة كوفيد في الانتقال سريعاً إلى العمل الافتراضي في العديد من القطاعات والخدمات الحكومية، مثل الصحة والتعليم وغيرها، وهذا يعلمنا أن نكون استباقيين.

وأكد وزير المالية السعودي، أن المملكة تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها من تقديم منح مباشرة وودائع دون شروط. وأضاف: اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك، كما نحث دول المنطقة على القيام بإصلاحات.