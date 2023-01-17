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مضيفًا أن هذا من نقاط رؤية 2030

وزير المالية: قدوم رونالدو وميسي لـ الدوري السعودي دليل على تحسين جودة الرياضة

2023-01-17 الساعة 5:23
وزير المالية: قدوم رونالدو وميسي لـ الدوري السعودي دليل على تحسين جودة الرياضة
المواطن - فريق التحرير

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تحدث محمد الجدعان وزير المالية عن الآثار التي ستعود على الرياضة السعودية عندما يتواجد كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في دوري روشن السعودي للمحترفين.

قدوم ميسي ورونالدو يُفيد جودة الحياة

وقال الجدعان في تصريحات لـ قناة CNBC الأمريكية: وجود ميسي ورونالدو في الدوري السعودي دليل على تحسين جودة الرياضة، هذا الأمر ضمن نقاط رؤية 2030 لأنه متعلق بـ جودة الحياة في المملكة وهي نقطة أساسية”.

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وأضاف الجدعان: ” الشباب في المجتمع السعودي يتابعون الرياضة ويمارسونها، لذلك كل ما نفعله لدعم هذه الصناعة، سيتم استرداده وسيعود بالفائدة على جودة الحياة للناس في المملكة وخارجها”.

وحول الحديث عما إذا كان يتوقع استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على مزيد من أندية أوروبية ببداية عام 2023، قال الجدعان: “لا أعلم التفاصيل بخصوص تلك الأمور، ولكن يُمكنني القول أن خططنا في السعودية تُنفذ ونرى ثمارها خاصة في الكثير من المشاريع التي قمنا بها”.

وكان النجم البرتغالي انضم لنادي النصر لمدة موسمين مع راتب سنوي يصل إلى 200 مليون ريال، بجانب الحديث عن سفر فهد بن نافل رئيس نادي الهلال إلى فرنسا لحسم صفقة ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

الهلال والاتحاد يُراقبان ميسي

وذكرت صحيفة Marca الإسبانية الشهيرة أن الهلال والاتحاد سيتنافسان لضم النجم الأرجنتيني مع تقديم راتب سنوي له قدره 350 مليون يورو لإقناعه بالقدوم للدوري السعودي.

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