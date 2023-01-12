وزير النقل: السعودية الأولى عالميًا في كفاءة الموانئ

أكد وزير النقل صالح الجاسر، أن المملكة تم تصنيفها الدولة الأولى عالميًا في كفاءة الموانئ وشبكات الطرق.

وأوضح الجاسر خلال كلمته في مؤتمر التعدين الدولي، اليوم الخميس، أنه فيما يتعلق بقطاع التعدين، فهناك أشياء كثيرة حدثت منذ فترة زمنية طويلة، والأخبار الجيدة أن المملكة حاليًا تحظى بمكانة جيدة فيما يتعلق بشبكات الطرق، فالمملكة صنفت في المرتبة الأولى عالميًا في كفاءة الموانئ وقدرتها الفائقة.

تصنيف الموانئ

ولفت الجاسر إلى أنه قد تم تصنيف المملكة من الأعلى عالميًا فيما يتعلق بمناولة البضائع، موضحًا أن ميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تم تصنيفه الأول عالميًا.

وأشار إلى أن ميناء جدة الإسلامي قد صعد من المرتبة الـ 53 عالميًا إلى المرتبة الثامنة.