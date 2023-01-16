وزير روماني يغط في نوم عميق خلال برنامج تلفزيوني

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تفاجأت مذيعة تلفزيونية من شخير وزير الفلاحة الروماني على الهواء مباشرة، أثناء منحها الكلمة له.
وفاجأ وزير الفلاحة الروماني، بيتري ديا، المذيعة والضيوف بشخيره بعدما غط في نوم عميق.
ووفقًا لتقارير إخبارية، فقد حدث ذلك خلال حديث متلفز على الهواء مباشرة حول أزمة أوكرانيا، وتداعياتها على المزارعين في بلاده.
وأفادت قناة Digi24 على موقعها الإلكتروني، أنه وخلال استضافة الوزير ديا في برنامج تبثه قناة Antena 3، أعطت مقدّمة البرنامج الكلمة للوزير الذي بدأ بإصدار صوت الشخير، الأمر الذي دلّ على أنّه كان يغط في نوم عميق.
وحتى تتفادى المقدّمة هذا الموقف المحرج، وعدت بمعاودة الاتصال به لاحقًا والانتقال إلى متحدث آخر في البرنامج.
وفي أعقاب ذلك، لم يتمالك ضيوف البرنامج في الأستوديو، أنفسهم من الضحك. وانتشرت مقاطع تظهر هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يصدر أي تعليق من الوزير نفسه بعد هذا الموقف.