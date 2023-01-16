Icon

وزير روماني يغط في نوم عميق خلال برنامج تلفزيوني Icon الدخل غير المكتسب يُحتسب خلال تحديد الضمان المطور Icon ليفاندوفسكي بعد خسارة الريال ضد برشلونة : نحن نسيطر Icon مقيمون أجانب: الجميع يخرج بأمان وأريحية في الرياض بالمساء أو منتصف الليل Icon تويتر يضيف علامة التبويب For You لنسخة الويب Icon لقطات من تتويج برشلونة بـ كأس السوبر الإسباني Icon فنانة مصرية تشعل السوشيال ميديا بتصريح عن السينما والمدارس Icon زوج هندي يحقق أمنية غريبة لزوجته بعد وفاتها بكورونا Icon اعتقال صاحب متجر توابيت لجأ لحيلة شيطانية لزيادة الموتى بمالاوي Icon أول قرار من دياز بعد صعود الهلال لوصافة دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
لم يتمالك الضيوف أنفسهم من الضحك

وزير روماني يغط في نوم عميق خلال برنامج تلفزيوني

2023-01-16 الساعة 1:51
وزير روماني يغط في نوم عميق خلال برنامج تلفزيوني
المواطن - فريق التحرير

تفاجأت مذيعة تلفزيونية من شخير وزير الفلاحة الروماني على الهواء مباشرة، أثناء منحها الكلمة له.

التفاصيل

وفاجأ وزير الفلاحة الروماني، بيتري ديا، المذيعة والضيوف بشخيره بعدما غط في نوم عميق.

قد يهمّك أيضاً
Img

لحظات سعيدة وذكريات لا تُنسى لزوار ونتر وندرلاند

Img

حكام مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا اليوم

ووفقًا لتقارير إخبارية، فقد حدث ذلك خلال حديث متلفز على الهواء مباشرة حول أزمة أوكرانيا، وتداعياتها على المزارعين في بلاده.

وأفادت قناة Digi24 على موقعها الإلكتروني، أنه وخلال استضافة الوزير ديا في برنامج تبثه قناة Antena 3، أعطت مقدّمة البرنامج الكلمة للوزير الذي بدأ بإصدار صوت الشخير، الأمر الذي دلّ على أنّه كان يغط في نوم عميق.

وحتى تتفادى المقدّمة هذا الموقف المحرج، وعدت بمعاودة الاتصال به لاحقًا والانتقال إلى متحدث آخر في البرنامج.

وفي أعقاب ذلك، لم يتمالك ضيوف البرنامج في الأستوديو، أنفسهم من الضحك. وانتشرت مقاطع تظهر هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يصدر أي تعليق من الوزير نفسه بعد هذا الموقف.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الجمال وسره في لغة الضاد
العالم

الجمال وسره في لغة الضاد

العالم
تعادل سلبي يحسم مباراة المقاولون ضد الزمالك
الرياضة

تعادل سلبي يحسم مباراة المقاولون ضد الزمالك

الرياضة
الأخضر يقص شريط مبارياته بـ خليجي 25...
الرياضة

الأخضر يقص شريط مبارياته بـ خليجي 25...

الرياضة
تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة...
السعودية اليوم

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس جدة...

السعودية اليوم
الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمعظم المناطق: أمطار...
السعودية اليوم

الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمعظم المناطق: أمطار...

السعودية اليوم
النصر يبيع نجمه مقابل 10 ملايين يورو
الرياضة

النصر يبيع نجمه مقابل 10 ملايين يورو

الرياضة
تعليم الأحساء يعلق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس...
السعودية اليوم

تعليم الأحساء يعلق الدراسة الحضورية اليوم بمدارس...

السعودية اليوم
رغم شبح الإفلاس.. لبنان الأكثر إنفاقًا على...
السعودية اليوم

رغم شبح الإفلاس.. لبنان الأكثر إنفاقًا على...

السعودية اليوم